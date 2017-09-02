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    Dönüş yoğunluğu başladı

    İHA
    02.09.2017 - 15:22 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 15:46

    Çanakkale’de 10 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

    Çanakkale’de, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde tatilciler yollara düştü. Tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 10 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti.

    Dönüş yoğunluğu başladı

    Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile saatsiz sefer yapıyor.

    Dönüş yoğunluğu başladı

    Dönüş yoğunluğu başladı

     

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    Etiketler: Bayram tatili , Çanakkale , dönüş trafiği
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