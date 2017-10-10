Donna Karan'dan skandal sözler! Tacizci yapımcıyı savundu

Weinstein'ın yakın arkadaşı olan Donna Karan, ünlü yapımcıyı savunarak kadınların ‘şehvetli' giyimiyle ‘bela aradıklarını' söyledi.

Weinstein, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını kabul etmiş, 30 yıldır sürdürdüğü tacizin ortaya çıkmasının ardından çalıştığı şirketin yönetim kurulu tarafından kovulmuştu.

The New York Times, Weinstein'ın, aralarında ünlü oyuncular Rose McGowan ve Ashley Judd'un da yer aldığı çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

'KADINLAR NE ARIYOR? BELA'

Daily Mail'e konuşan Karan ise Weinstein'ın ‘harika' biri olduğunu söyledi.

CineFashion ödüllerinin kırmızı halı töreni sırasında ise, "Bence kendimize dönüp bakmalıyız. Şu açık ki tüm dünyada kadınlara yönelik muamele her zaman tanımlanması gereken bir şeydi. Benim çalıştığım Haiti, Afrika, gelişmekte olan dünya kadınlar için zor" dedi.

Fakat kadınların kendisine dönüp bakması gerektiğini vurgulayan Karan şöyle konuştu: "Aynı zamanda şunu düşünüyorum: Kendimiz nasıl sergiliyoruz? Kadın olarak kendimizi nasıl temsil ediyoruz? Ne istiyoruz? Tüm şehvetimizi ve cinselliğimizi sunarak bunu mu istiyoruz? Dünyanın geneline bakıyorsunuz, kadınlarına nasıl giyindiğine ve kendilerini sergileme biçimleriyle nasıl arandıklarını görüyorsunuz. Ne arıyorlar? Bela."

'WEINSTEIN VE EŞİ HARİKA İNSANLAR'

Öte yandan Weinstein ile moda tasarımcısı eşi Georgina Chapman'ın ‘harika' insanlar olduğunu belirten Karan, ünlü yapımcının ‘inanılmaz' işlere imza attığını belirtti.

Karan, "Bence sadece ona bakmıyoruz. Bence bundan çok daha derin bir dünyaya bakıyoruz" diye konuştu.

'ŞIK ELBİSE İÇİNDE BİR ALÇAK'

Weinstein'ın tacizde bulunduğu iddia edilen oyuncu Rose McGowan ise Karan'ın sözlerine tepki göstererek, ünlü tasarımcı için ‘şık elbise içindeki bir alçak' sözlerini sarf etti.

KARAN ÖZÜR DİLEDİ: SÖZLERİM ÇARPITILDI

​Karan ise yeni bir açıklamada yayınlayarak yorumlarının ‘çarpıtıldığını' savundu:

"Hayatımı kadınları destekleyerek geçirdim. Hayatım kadınları giydirmeye, onların ihtiyaçlarına dikkat çekmeye, onları güçlendirmeye ve haklarını savunmaya adanmıştır. Açıklamalarım çarpıtıldı ve Harvey Weinstein'ın durumuyla ilgili hislerimi temsil etmiyor."

Cinsel tacizin ‘kabul edilemez' olduğunu belirten Karan, bunun kurbanı olan kişilerden özür diledi.