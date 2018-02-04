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    Donmak üzereydi... Son anda kurtarıldı

    AA
    04.02.2018 - 20:52 | Son Güncelleme:

    Trabzon'daki Kovuktaşı Yaylası yolunda donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

    Sürmene ilçesinde yaşayan Yusuf Abanoz, dün gece saatlerinde Çaykara ilçesine bağlı Kovuktaşı Yaylası'ndaki evine gitmek için taksi ile ilçenin Uzuntarla Mahallesi'ne geldi.

    Burada taksiden inen Abanoz, yaya olarak yaylaya hareket etti. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen Abanoz, kar ve soğuk dolayısıyla yola devam edemeyince, geceyi bölgedeki bir barakada geçirdi.

    JANDARMAYA BİLDİRİLDİ

    Abanoz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

    Kar dolayısıyla ulaşıma kapanan yayla yolu, Çaykara Belediyesi ekiplerince iş makineleri yardımıyla açıldı. AFAD ve jandarma ekipleri, yaklaşık 15 saat süren çalışmanın ardından Abanoz'u yaylaya yaklaşık 1 kilometre mesafede buldu. Donma tehlikesi geçiren Abanoz, AFAD ekibi tarafından araçla mahalleye ulaştırıldı.

    Ambulansla ilçedeki hastaneye sevk edilen Abanoz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

    Etiketler: trabzon , son dakika
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