Dönerse senindir

1- “Hayatımda hiç döner yemedim” açıklaması kime aittir?
a-Prens Harry
b-Quaresma
d-Safiye Soyman
e-Angela Merkel
2- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıkladığı, boşanmaların mahkemeye gitmeden uzlaştırma yoluyla halledilmesi için planlanan yapının adı nedir?
a-Mürüvvet amirliği
b-Aile arabuluculuğu
c-Aile hakemliği
d-Aile zabıtası
e-Evlilik federasyonu
3- CHP kimlere nikâh kıyma yetkisi verilmesine ilişkin yasa teklifini sundu?
a-Polise
b-Muhtarlara
c-Aile hekimlerine
d-Aile büyüklerine
e-Milletvekillerine
4- Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin ‘O Ses Türkiye’ çekimlerinde hangi gerekçeyle kavga edip etmediklerini tartışıyoruz?
a-Türcülük
b-Veganlık
c-Irkçılık
d-Küfürbazlık
e-Cimrilik
5- Orhan Pamuk’un “Beni davet eder, sonra 10 dakikada unuturlardı” dediği grup kimdir?
a-Kızlar
b-Şirinler
c-Solcular
d-Hayvanseverler
e-Belediyeler
6- Devlet Bahçeli, “Galatasaray ismini değiştirsin” dedi. Neden?
a-Söylemesi zor
b-Büyük markaların arada kendilerini yenilemesi lazım
c-Çok yabancı oyuncuyla sahaya çıkıyorlar
d-Barcelona gibi top oynuyor, daha şekilli bir isim lazım
e-Saray demokratik bir kavram değil
Cevaplar: 1-A, 2-B, 3-B, 4-C, 5-C, 6-C