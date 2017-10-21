Dönerse senindir

Hiç döner yemeyen kim? Orhan Pamuk’u unutmaya ömrümüz yeter mi? Haftanın vukuatını ne kadar takip ettiğinizi deneme zamanı...

1- “Hayatımda hiç döner yemedim” açıklaması kime aittir? a-Prens Harry b-Quaresma c-Adriana Lima d-Safiye Soyman e-Angela Merkel 2- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıkladığı, boşanmaların mahkemeye gitmeden uzlaştırma yoluyla halledilmesi için planlanan yapının adı nedir? a-Mürüvvet amirliği b-Aile arabuluculuğu c-Aile hakemliği d-Aile zabıtası e-Evlilik federasyonu 3- CHP kimlere nikâh kıyma yetkisi verilmesine ilişkin yasa teklifini sundu? a-Polise b-Muhtarlara c-Aile hekimlerine d-Aile büyüklerine e-Milletvekillerine 4- Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin ‘O Ses Türkiye’ çekimlerinde hangi gerekçeyle kavga edip etmediklerini tartışıyoruz? a-Türcülük b-Veganlık c-Irkçılık d-Küfürbazlık e-Cimrilik 5- Orhan Pamuk’un “Beni davet eder, sonra 10 dakikada unuturlardı” dediği grup kimdir? a-Kızlar b-Şirinler c-Solcular d-Hayvanseverler e-Belediyeler 6- Devlet Bahçeli, “Galatasaray ismini değiştirsin” dedi. Neden? a-Söylemesi zor b-Büyük markaların arada kendilerini yenilemesi lazım c-Çok yabancı oyuncuyla sahaya çıkıyorlar d-Barcelona gibi top oynuyor, daha şekilli bir isim lazım e-Saray demokratik bir kavram değil Cevaplar: 1-A, 2-B, 3-B, 4-C, 5-C, 6-C