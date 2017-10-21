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Hürriyet Pazar Haberleri

HÜRRİYET PAZAR

    Haberler >Kelebek >Hürriyet Pazar>Dönerse senindir

    Dönerse senindir

    Mehmet İren / miren@hurriyet.com.tr
    21.10.2017 - 10:47 | Son Güncelleme:

    Hiç döner yemeyen kim? Orhan Pamuk’u unutmaya ömrümüz yeter mi? Haftanın vukuatını ne kadar takip ettiğinizi deneme zamanı...

    1- “Hayatımda hiç döner yemedim” açıklaması kime aittir?

    a-Prens Harry

    b-Quaresma

    c-Adriana Lima

    d-Safiye Soyman

    e-Angela Merkel

    Dönerse senindir

    2- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıkladığı, boşanmaların mahkemeye gitmeden uzlaştırma yoluyla halledilmesi için planlanan yapının adı nedir?

    a-Mürüvvet amirliği

    b-Aile arabuluculuğu

    c-Aile hakemliği

    d-Aile zabıtası

    e-Evlilik federasyonu

    Dönerse senindir

    3- CHP kimlere nikâh kıyma yetkisi verilmesine ilişkin yasa teklifini sundu?

    a-Polise

    b-Muhtarlara

    c-Aile hekimlerine

    d-Aile büyüklerine

    e-Milletvekillerine

    Dönerse senindir

    4- Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin ‘O Ses Türkiye’ çekimlerinde hangi gerekçeyle kavga edip etmediklerini tartışıyoruz?

    a-Türcülük

    b-Veganlık

    c-Irkçılık

    d-Küfürbazlık

    e-Cimrilik

    Dönerse senindir

    5- Orhan Pamuk’un “Beni davet eder, sonra 10 dakikada unuturlardı” dediği grup kimdir?

    a-Kızlar

    b-Şirinler

    c-Solcular

    d-Hayvanseverler

    e-Belediyeler

    Dönerse senindir

    6- Devlet Bahçeli, “Galatasaray ismini değiştirsin” dedi. Neden?

    a-Söylemesi zor

    b-Büyük markaların arada kendilerini yenilemesi lazım

    c-Çok yabancı oyuncuyla sahaya çıkıyorlar

    d-Barcelona gibi top oynuyor, daha şekilli bir isim lazım

    e-Saray demokratik bir kavram değil

     

    Cevaplar: 1-A, 2-B, 3-B, 4-C, 5-C, 6-C

     

     

     

    Etiketler: Hayat , Gündem
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