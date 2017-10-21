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    Dönerde yeni dünya rekoru Berlin’den

    İHA
    21.10.2017 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Berlin şehrinde Guinness Rekorlar Kitabı için düzenlenen yarışma için hazırlanan 423,5 kilo ağırlığındaki dev döner ekmek, yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

    YARIŞMADA, daha önce Avustralyalıların hazırladığı 413 kilo ağırlığındaki dönerin rekorunu Berlin’de yayın yapan bir radyo istasyonunun hazırladığı 423,5 kilo ağırlığındaki dev döner kırdı. Rekord-Institut für Deutschland (RID) Temsilcisi Olaf Kuchenbecker yeni dünya rekoru ile ilgili şunları söyledi: “Masanın üzerinde yer alan bir tonluk dev döner iki parçaya bölündü. Gerçek ekmekle yapılan dev döner, klasik olarak marul, kebap eti, kırmızı ve beyaz lahana ile kaplandı. Döner tartıldıktan sonra kesildi ve 400 izleyiciye ücretsiz odağıtıldı.”

    Etiketler: Guinness Rekorlar Kitabı , DEV DÖNER EKMEK REKORU
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