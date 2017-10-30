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    Dönerde büyük oyun! Lohusa şekeriyle karıştırıp...

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 14:34 | Son Güncelleme:

    Et fiyatlarının 50 liraya ulaşması sahtekarları da harekete geçirdi. Bazı restaurant ve döner kafeleri, soya kıymasını ve tavuk etini lohusa şekeri ile renklendirip et döner diye satmaya başladı.

    Bu tür sahtekarlıkların son dönemde arttığını belirten döner şirketi yetkilisi Ercan Çiftçi "Son 2 yıldır dönerdeki sahtecilik tavan yaptı. Halk bilmiyor. Ama 7-8 TL'ye et döner satmak mümkün değil. Ucuz olarak satılan dönerin içerisinde ne ararsan var" dedi.

    "HAYVAN İÇ ORGANLARI VE TIRNAĞI VAR" 

    Ercan Çiftçi "Sahte dönerin içinde hayvanların iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntılarından soya kıymasına kadar her şey var. Elde edilen bu et denilmeyecek maddeye lohusa şekeri ile et rengi veriyorlar. Ucuz etin döneri olmaz. Bu tür sahteciliklerin cezasını halk, sağlığıyla ödemesin" uyarısında bulundu.

    "VATANDAŞLARIN UCUZ ETİ SORGULAMASI LAZIM" 

    Çiftçi, denetimlerin sıkı olduğunu ancak halkın da bilinçli olarak ucuz satılan dönerleri sorgulaması gerektiğini belirtti. Çiftçi, kendilerinin 25 yıldır birçok yerde hizmet verdiklerini belirterek son olarak 5 milyon lira yatırımla ilk restaurantlarını açtıklarını anlattı. Star

    Etiketler: lohusa şeker , soya kıyması
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