‘Döner yasağı’ AB efsanesi oldu

AB, hakkında en fazla abartılmış ya da tamamen uydurma haberler yapılan kurumlardan biri. Bu tür uydurma haberlerin dallanıp budaklanmış haline ise Brüksel jargonunda AB efsanesi deniliyor. İşte AB Komisyonu’nun ‘2017 efsaneleri’ listesi:

-AB döner satışını yasaklamak istiyor: 2017 listesine son dakikada giren konu özellikle Almanya’daki Hristiyan Demokrat siyasiler tarafından yoğun şekilde manipüle edildi. Aslında yasaklanmak istenen döner satışı değil, dondurulmuş dönerde katkı maddesi olarak fosfat kullanılmasıydı. AB Komisyonu fosfata yeşil ışık yakarken AP bunu engellemeye çalıştı ancak başaramadı. AB Komisyonu, listesinde, dönerin sevilen bir atıştırmalık olduğunun altını çizerek, “Döner gidici değil” vurgusu yaptı.

-Boyama kalemleri yasaklanacak: Bazı AB ülkelerinin medyalarında manşete çıkan bu konu hakkında da gerçek tamamen farklıydı. AB’nin yapmak istediği, izin verilen kurşun oranının limitinin daha da düşürülerek çocukların sağlığına olası olumsuz etkileri en aza indirmekti.

-İngilizlere daha ağır trafik cezası kesilecek: 2017’nin ilk aylarında ortaya çıkan bu iddiaya göre AB ülkeleri, kendi sınırları içinde aşırı hız yaptığı belirlenen İngiliz sürücülere kendi vatandaşlarından daha ağır trafik cezası kesecekti. Tabii ki bu iddia da uydurmaydı. Olayın aslı ise AB’nin 2015’te aldığı kararlar çerçevesinde kendi ülkesi dışında bir AB ülkesinde trafik ihlali yapan sürücülere de ceza kesilebilecek olmasıydı.

-Patates kızartmaları yasaklanıyor: Özellikle Belçika, neredeyse ulusal sembollerinden olan patates kızartmasına yönelik yeni uygulamalar nedeniyle ortalığı birbirine kattı. Oysa yasaklanan patates kızartması değildi. AB, kanser riski oluşturan akrilamidin oranını düşürme amaçlı bazı önlemler önermişti.

-Büyük bira bardakları yasadışı oluyor: Bu konu da Almanya’yı ayağa kaldıran manşetlere konu oldu. Özellikle Almanya’nın, büyük bira bardaklarıyla ünlü Bavyera bölgesinde konu günlerce tartışıldı. Bu haberler yetmiyormuş gibi ileride bu bardakların üzerine, ‘Köpüklü içecekler için uygun değildir’ etiketinin yapıştırılacağı iddia edildi. Oysa AB düzeyinde bu tür bardakları yasaklayan herhangi bir yasa çıkarılmadı.

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