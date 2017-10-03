Döner ‘bereket’iyle geldi

YAKLAŞIK 30 yıl önce İstanbul Beyoğlu’nda küçük bir işletme olarak kurulan Bereket Döner, bugün 200 milyon liralık ciroya ulaştı. İki üretim tesisinden 12 ülkeye ihracat yapan Bereket Döner CEO’su Nezif Emek, “Döner ve köfte üretimini Hadımköy üretim tesislerinde yapıyoruz. Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan üretim tesisinde ise süt ve süt ürünleri üretimi yapıyoruz. Asıl amacımız kısa süre içerisinde bir dünya markası yaratmak” dedi. Markanın kuruluşu ve geleceğe ilişkin planları anlatan Nezif Emek, şunları söyledi:

TEK NOKTADAN ULAŞIYOR

İstanbul’da Hayrettin Taşkıran tarafından kurulan Bereket Döner, bu alanda Türkiye’nin dünya markası olmayı hedefliyor. Bu amaçla yıllar itibariyle kendi üretim tesislerimizi kurduk. Böylece Türkiye’de döner üretiminde önemli bir adım atmış olduk. Döner ve köfte üretimini İstanbul Hadımköy üretim tesislerinde yapıyoruz. Bu tesiste aylık ortalama 1100 ton üretim yapıyoruz. Bunun yanı sıra Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan süt ve süt ürünleri üretim tesisinde butik olarak yoğurt tereyağı, ayran ve kaşar peyniri üretimimiz mevcut. Burada günlük 20 ton süt işlenmekte. Yine aynı ilçede besi çiftliği de kurduk. Burada da 3 bin 300 büyük baş hayvanmız bulunuyor. İlk besilerimizi bu yıl sonunda kesime vermeyi hedefliyoruz.

DEV DÖNER FABRİKASI

Bereket Döner bünyesinde toplam çalışan sayımız Eylül 2017 itibariyle 500’ü aştı. Buna restoranlarımızı da kattığımız zaman 2 bini buluyor. Her geçen gün açılan yeni kadrolar ile büyümeye devam ediyoruz. Mevcut tesislerimizde üretim kapasite artırıcı yatırımcılarımız devam ediyor. Gerek döner üretim tesisi ve gerekse besi çiftliği yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Özellikle büyük bir döner fabrikası kurmak için arazi araştırmalarımız devam etmekte. Mevcut çiftliğimiz tam kapasiteye ulaştıktan sonra ikinci çiftliğimizi kuruyor olacağız. Çiftlik yatırımında nihai hedefimiz üç farklı bölgede üç çiftliğe ulaşmak.

Bugüne kadar ihracat yaptığımız ülke sayısı 12 oldu. Kosova, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ekvator Ginesi, Bahreyn, Ürdün, Afganistan, Irak, Katar, Suudi Arabistan ve Tunus bu ülkeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda restorancılık ve hizmet sektörü faaliyet alanında yurtdışı ile üç master franchise sözleşmesi imzaladık ve bu alanda da çalışmalara hız vererek büyümeye devam edeceğiz.”

DÖNER SATIŞ NOKTALARI 30 BİNİ AŞTI

TÜRKİYE’de dışarıda yeme-içme sektörünün büyüdüğüne işaret eden Nezif Emek, sektör hakkında şu bilgileri verdi: “Türkiyede döner pazarının büyüklüğü ile alakalı maalesef yapılmış net bir çalışma yok. Ancak bazı kaynaklara göre günlük 2 bin tona yakın tüketim söz konusu. 30 binin üzerinde döner satan büfe lokanta gibi işletmeler var. Ev dışı tüketim ürünlerinde de raflarda hızla yaygınlaşan ve en çok tüketilen lezzetimiz olan döner, artık hazır pişmiş ürünler içerisinde de önemli bir kalem olarak yerini aldı.”