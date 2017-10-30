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    Dönen DEAŞ’lı uyarısı

    ANKARA
    30.10.2017 - 21:23 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak ve Suriye’deki radikal terör gruplarının Türkiye’de sembolik eylemler yapabileceği uyarısında bulundu.

    TBMM’de basın toplantısı yapan Yılmaz, Suriye’nin Rakka, Irak’ın Musul kentlerinin teröristlerden temizlenmesi üzerine DEAŞ teröristlerinin bir kısmının halkın arasına karışarak ülkelerine dönmeye başladığını söyledi. Teröristlerin güzergâhlarından birinin de Türkiye olduğunu ifade eden Yılmaz, “Türkiye’de bunların melce (barınak, sığınak) bulması ve burada bazı eylemler yapmak suretiyle varlıklarını devam ettirmesi söz konusu olabilecek. Özellikle bu gruplar sembolik eylemler yapmak suretiyle, yani bizim aklımıza hiç gelmeyebilecek Türkiye’yi karıştırabilecek, Türkiye’de ‘Bu eylemi kim yaptı’ dedirtebilecek eylemler yapabilirler” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , uyarı
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