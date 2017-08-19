Dondurmam kaymak

SAĞLIKLI yaşam için en önemli trendlerin başında ‘evde kendin yap’ kültürü geliyor. Ekmek, yoğurt veya pizza gibi yiyecekler için geliştirilen cihazlar, kullanıcıların evde kendi yiyeceklerini kendilerinin yapabilmesini sağlıyor. Şimdi bu cihazlara bir yenisi eklendi. O da dondurma yapma makineleri. Kullanıcıların evde kendi istedikleri kıvam ve aromaya göre dondurmalarını yapabiliyor. Evde yapılan ürünlerde malzeme seçimi kullanıcıya ait olduğu için sağlıklı lezzetler ortaya çıkıyor. Kullanıcıların kendi seçtikleri sütle, meyveyle veya aromayla dondurmalarını yapıyor; kalite ve katkı maddesi şüphesi duyulmuyor.

DOĞRU KIVAMI YAKALIYOR

Dondurma yapma makinelerinin özel olarak dondurmalar için tasarlandığından dolayı elle yapılanlardan farklı tat ve kıvam farkı oluyor. Bu makinelerin üzerinde bir soğutma özellikli kap bulunuyor. Bazı modellerde ise soğutma için kompresör motor yer alıyor. Dondurma karıştırılırken soğutulan kap sayesinde profesyonel dondurmacılarda olduğu gibi doğru kıvam yakalanabiliyor. Karıştırma işlemi ise 90 dakikaya kadar çıkabiliyor. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra ise dondurma buzdolabına konuluyor ve ev yapımı dondurmanız hazır. Bu hafta dondurma yapma makinelerini bir araya getirdik ve sahip oldukları teknolojileri anlattık.

DONDURMA YAPAN BUZDOLABI

Ev tipi dondurma yapma makineleri artık buzdolaplarının içinde de yer almaya başladı. Bunun ilk örneklerinden birini Arçelik geliştirdi. Şirketin ‘5850 NDEI’ modelinde yer alan bu özellik, buzdolabının derin dondurucu tarafında yer alıyor. Burada yer alan hazneye dondurma malzemeleri konulduktan sonra, buzdolabının üzerindeki düğmelerle dondurma kıvamına karar veriliyor. Cihaz kıvamı karıştırıyor ve 90 dakikada dondurmayı hazır hale getiriyor. A++ enerji sertifikasına sahip olan buzdolabının toplam hacmi ise 611 litre. 4 bin 409 TL

5 DAKİKADA -30 DERECE

Dikkat çeken bir diğer dondurma makinesi ise Breville’ın ‘BCI 600’ modeli. Kompresör motora sahip olan model, dondurma yapımına hızla hazır olmasıyla dikkat çekiyor. 5-10 dakika içinde -10 ila -30°C’ye kadar soğutan cihaz, bu sayede dondurma kalitesini de maksimum seviyede tutuyor. Modelde yer alan otomatik mod, dondurmaya konulan yiyecekleri istenilen kıvamda çalkalıyor ve donduruyor. Ayrıca modelde İtalyan usulü ve klasik dondurma seçeneklerinin yanı sıra şerbet ve donmuş yoğurt da yapabiliyor. 2 bin 850 TL

EKOLOJİK SOĞUTUCULU

ŞU anda Türkiye’de satışta olan ve iddialı olan modellerin başında Delonghi’nin ‘Il Gelataio’ modeli geliyor. Kompresör motora sahip olan model, ekolojik soğutma gazı olarak ifade edilen R134a’yı kullanıyor. Modelde, 230 vat gücünde bir motor ve 700 gramlık dondurma yapma kapasitesi bulunuyor. Dondurma kıvamı ise 3 farklı kademeden ayarlanabiliyor. Soğukluğu muhafaza eden sızdırmaz kapak da modelin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. 1.475 TL

KÜLAHSIZ OLMAZ

Evde dondurma yapılır da külah yapılmaz mı? İşte bunun için de bir çözüm var. İdeen’ın geliştirdiği külah yapma makinesi, evde hazırladığınız dondurmalara harika bir şekilde eşlik edecek. 3-4 dakikada külahları hazırlayan model, el yakmayan saplara ve yapışmaz bir yüzeye sahip. Ürünün harcadığı elektrik ise 550 vat. 159 TL

AYNI ANDA İKİ DONDURMA

Kiwi Duo adındaki model, diğer modellerde olduğu gibi üzerinde kompresör motor bulundurmuyor. Ancak cihazın üzerinde bulunan özel hazneler sayesinde dondurmayı karıştırırken soğutuyor. Modelin en önemli özelliği ise aynı anda iki farklı dondurmayı hazırlayabilmesi. Yarım litrelik bir dondurma karıştırma haznesine sahip olan cihaz, 12 vat’lık elektrik gücüne ihtiyaç duyuyor. 169 TL

OYUN DÜNYASI

VR ile kartal uçuşu

PLAYSTATION’ın sanal gerçeklik gözlüğü (VR) için özel olarak tasarlanan Eagle Flight’ta, Paris’in göklerinde uçacaksınız. Bir kartal olarak, Eyfel Kulesi’nden Notre Damme Katedrali’ne muhteşem yapıların üzerinde süzülecek, dar sokaklara sortiler yapacaksınız. 200 TL

HAFTANIN TRENDİ

Samsung’dan hızlı SDD

Şirketin geliştirdiği yeni taşınabilir SSD depolama ürünü ‘T5’, hızlı veri aktarımıyla dikkat çekiyor. Standart harici disklerden 4,9 kata kadar daha hızlı olarak, saniyede 540 megabyte’lık şaşırtıcı bir hız sunan T5, 2 metreye kadar yükseklikten düşmeye dayanıklı bir yapıya sahip. 550 TL’den başlıyor.

UYGULAMA

Hayvanlara ‘cep’ten takip

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilen HaySag adındaki uygulama, hayvanlarının takibini akıllı telefonlardan yapılmasını sağlıyor. Uygulama hayvanların küpe numarası girilerek, kimlik doğrulaması gerçekleştiriliyor.

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

Ekonomik fiyatlı ‘aynasız’lar