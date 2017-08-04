Dondurma tüketimi son 10 yılda 4 kat arttı

ASÜD Genel Sekreteri Sakkaoğlu: "Türkiye'de dondurma üretimi 2016'da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artarak 353 bin tona çıktı. Ülkemizde kişi başına dondurma tüketimi son 10 yılda 1,1 litreden 4 litre seviyesine yükseldi. Toplam tüketimin yüzde 44'ü Marmara Bölgesi'nde, yüzde 23'ü Ege Bölgesi'nde gerçekleşirken, dondurma yemeyi yüzde 80 oranla 6-25 yaş arası nüfus tercih etti"

Sakkaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980'den itibaren modern ve ileri teknoloji kullanarak dondurma üreten yerli ve yabancı sermayeli firmaların, sektörün gelişim sürecini hızlandırdığını anlatarak, firmalar arasında yaşanan rekabetin, ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı olarak tüketiciye yansıdığını söyledi.

Dondurma sektörünün dünyadaki pazarının 70 milyar dolar olduğunu dile getiren Sakkaoğlu, en büyük dondurma üreticisi olan ABD'de kişi başı tüketimin yılda yaklaşık 26 litre olduğunu kaydetti.

Burhan Sakkaoğlu, kişi başı dondurma tüketiminde ABD'yi sırasıyla Yeni Zelanda, Avustralya, İsveç, İngiltere, Norveç, İtalya ve Finlandiya'nın takip ettiğini anlatarak, "Avrupa'da ise İsveç yılda kişi başına yaklaşık 10 litre ile en yüksek kişi başına dondurma tüketim oranına sahiptir. Avrupa'da kişi başına yıllık dondurma tüketimi 7 litre civarındadır." diye konuştu.

Geçen yıl itibarıyla 3 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaşan dondurma sektörünün ülke ekonomisinin önemli piyasalardan biri olduğunu vurgulayan Sakkaoğlu, "Türkiye'de dondurma üretimi 2016'da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artarak 353 bin tona çıktı. Ülkemizde kişi başına dondurma tüketimi son 10 yılda 1,1 litreden 4 litre seviyesine yükseldi." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 10"

Sakkaoğlu, 2000'de 1 litre olan kişi başı dondurma tüketiminin 2005'te 1,5, 2010'da 2,5, 2016 sonu itibarıyla da 4,2 litreye ulaştığına dikkati çekerek, "Her yıl düzenli büyüyen pazardaki dağılıma baktığımızda, yüzde 55'ini anında tüketim, yüzde 33'ünü evde tüketim, yüzde 12'sini catering oluşturdu. Toplam tüketimin yüzde 44'ü Marmara Bölgesi'nde, yüzde 23'ü Ege Bölgesi'nde gerçekleşirken, dondurma yemeyi yüzde 80 oranla 6-25 yaş arası nüfus tercih etti." diye konuştu.

Kış satışlarının yıldan yıla arttığını fakat yaz ile kış arasında hala ciddi fark bulunduğunu anlatan Sakkaoğlu, şunları kaydetti:

"Sektörün en önemli gündem maddesi, dondurma tüketiminin mevsimsellik sorunudur. Bizde dondurma mevsimlik olarak algılanmakta ve yaklaşık yüzde 85'i yazın tüketilmektedir. Neredeyse 10 ay kış olan kuzey ülkelerinin dondurma tüketimi Türkiye'dekinin 2-3 mislidir. Kişi başı dondurma tüketimi İsveç'te 10, Finlandiya ve Norveç'te 9, Danimarka'da 8 litredir. Bu gözle bakarsak daha gidecek çok yolumuz olduğunu görürüz."

Burhan Sakkaoğlu, dondurma tüketimini bütün yıla yaymak için çalışan sektörün yıllık büyüme hedefinin yüzde 10 olduğunu sözlerine ekledi.