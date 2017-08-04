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Dondurma tüketimi 10 yılda 4 kat arttı

Hürriyet Haber
04 Ağustos 2017 - 22:05Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 22:05

AMBALAJLI Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, Türkiye'de dondurma üretiminin 2016'da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artarak 353 bin tona çıktığını belirterek, “Ülkemizde kişi başına dondurma tüketimi son 10 yılda 1.1 litreden 4 litre seviyesine yükseldi” dedi.

Dondurma sektörünün dünyadaki pazarının 70 milyar dolar olduğunu dile getiren Sakkaoğlu, en büyük dondurma üreticisi olan ABD'de kişi başı tüketimin yılda yaklaşık 26 litre olduğunu kaydetti. Burhan Sakkaoğlu, kişi başı dondurma tüketiminde ABD'yi sırasıyla Yeni Zelanda, Avustralya, İsveç, İngiltere, Norveç, İtalya ve Finlandiya'nın takip ettiğini anlatarak, “Avrupa'da ise İsveç yılda kişi başına yaklaşık 10 litre ile en yüksek kişi başına dondurma tüketim oranına sahiptir. Avrupa'da kişi başına yıllık dondurma tüketimi 7 litre civarındadır” diye konuştu. Geçen yıl itibarıyla 3 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaşan dondurma sektörünün ülke ekonomisinin önemli piyasalarından biri olduğunu vurgulayan Sakkaoğlu, “Her yıl düzenli büyüyen pazardaki dağılıma baktığımızda, yüzde 55'ini anında tüketim, yüzde 33'ünü evde tüketim, yüzde 12'sini catering oluşturdu”ifadelerini kullandı.

Etiketler: ASÜD , Dondurma , gazetehaberleri
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