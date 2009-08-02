Edip Uras yazÄ±yor

ArtÄ±k futbol konuÅŸmak zamanÄ±. HazÄ±rlanÄ±yoruz, Ã¶yle olacaÄŸÄ±z, bunu yapacaÄŸÄ±z dÃ¶nemi nihayet sona erdi. Yeni gelen transferler arasÄ±nda bu oyuncu gibi ama onun daha hÄ±rslÄ±sÄ± veya ÅŸu oyuncunun yerini beÅŸ kere doldurur tanÄ±tÄ±m dÃ¶nemleri de bitti. Menajerlerin artÄ±k yÄ±rtÄ±nmasÄ±na, pazarlama faaliyetlerini haber bulamayan gazete sayfalarÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rmesine de gerek kalmadÄ±. Geldik gerÃ§eklik zamanÄ±na.Â ÂHazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ± ve/veya ÅŸimdilik en azÄ±ndan bazÄ± takÄ±mlarÄ±mÄ±z iÃ§in hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±ndan daha basit Avrupa KupasÄ± Ã¶n eleme maÃ§larÄ± da gÃ¶sterge olmaktan uzaktÄ±. Istanbul'un sol kÃ¶ÅŸesinde yer alan Olimpiyat StadÄ± bu sezon futbol konuÅŸmaya baÅŸlamak iÃ§in en gÃ¼zel yer.Kupaya bir kez daha Ã§ok yakÄ±nken kalbini Ege'de Ã§aldÄ±ran FenerbahÃ§e, geÃ§en sezonun baÅŸarÄ± abidesi BeÅŸiktaÅŸ ile SÃ¼ppper bir Kupa iÃ§in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiler. Almanya'ya gÃ¶nderip birkaÃ§ sezondur 'dÄ±ÅŸarÄ±da okuttuÄŸumuz' kupamÄ±z yuvaya dÃ¶nÃ¼nce vatan topraÄŸÄ± Ã¶ptÃ¼rÃ¼ldÃ¼ mÃ¼ bilmiyoruz ama futbolu en az onun kadar Ã¶zlemiÅŸtik.ilk yarÄ± bittiÄŸinde dengeler bozulmamÄ±ÅŸtÄ±. FenerbahÃ§e'de pek deÄŸiÅŸiklik gÃ¶remedik, oyuncu isimlerinin bazÄ±larÄ±ndan baÅŸka. Guiza, yeni eski teknik direktÃ¶r Daum'un yaÄŸlama operasyonu ile kendine olan gÃ¼venini yine kendine verilen o kocaman alanda sergiledi. Uzun mesafeler top sÃ¼rdÃ¼, pres yaptÄ±, gol olmayan ama olsa asistine yakÄ±ÅŸacak paslar attÄ±. Ä°lk yarÄ±nÄ±n en yalnÄ±z ve en iyi adamÄ±ydÄ±. FenerbahÃ§e defansÄ± Ã–nder Bilica ikilisinin alÄ±ÅŸma sÃ¼recini ne kadar ucuz atlatacaÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak ana konularÄ±mÄ±zdan biri olacak gibi. Ã–zellikler araya atÄ±lan toplar ve verkaÃ§larda Ã§oÄŸu kez seyir halinde yakalandÄ±lar. Solda Dos Santos'un UÄŸur'dan, Cristian'Ä±n SelÃ§uk'tan farkÄ±nÄ±n fiyatÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak iÃ§in erken henÃ¼z. Siyah BeyazlÄ±lar'da da mÃ¼cadele gÃ¼cÃ¼ yÃ¼kselmiÅŸ bir ekip gÃ¶rdÃ¼k. Fink baÅŸarÄ±lÄ±, solbek Ä°smail henÃ¼z Ã¼rkek ama gelecek sinyalleri pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ±. Yusuf gitgide oyunun boÅŸluklarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde, ara sÄ±ra ortaya Ã§Ä±karak durumu idare etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Defansta Ferrari karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok adam olmadÄ±ÄŸÄ±ndan da olabilir oldukÃ§a rahat.Ä°kinci yarÄ±da BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n maÃ§Ä±n biraz Ã¼zerinde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir oyun izledik. Gole daha yakÄ±n olan siyah beyazlÄ±lar gibi gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ ama pozisyon anlamÄ±nda Ã§ok da yaratÄ±cÄ± oladuklarÄ± sÃ¶ylenemez. Nihat'Ä±n yuvaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ileride canlÄ±lÄ±k getirdiyse de ikinci yarÄ±da takÄ±m savunmasÄ± anlamÄ±nda daha dengeli gÃ¶zÃ¼ken FenerbahÃ§e fazla pozisyon vermeden maÃ§Ä± taÅŸÄ±masÄ±nÄ± bildi.Belli ki her iki takÄ±m da bir hata bekliyordu. O hata maÃ§Ä±n bitimine 15 dakika kala Ã§ok da anlamsÄ±z ÅŸekilde Sivok'tan geldi. PenaltÄ± golÃ¼ aslÄ±nda iki takÄ±mÄ± ayÄ±ran tek ÅŸey gibiydi. Golden sonra inisiyatifi iyiden ele alan FenerbahÃ§e,Guiza'nÄ±n gÃ¼zel ortasÄ±yla Alex'in kafasÄ±nda bulduÄŸu ikinci golÃ¼ kupanÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± kurdelasÄ± olarak taraftarlarÄ±na hediye etmiÅŸ oldu.SonuÃ§: FenerbahÃ§e kupayla baÅŸladÄ± ancak geÃ§en seneden Ã§ok farklÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yok her iki takÄ±mda da. Åžampiyonluk parolasÄ± her iki takÄ±mÄ±n da ezberi. Hakemlerin ufak tefek dengesizlikleri bu ligin yine tuzu biberi. DÃ¶ndÃ¼ say demiÅŸ dÃ¶ndÃ¼ say. Yeni sezon hepimize hayÄ±rlÄ± olsun.