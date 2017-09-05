Donanımlı sağlık personeline ihtiyaç artıyor

Donanımlı sağlık personeli ihtiyacını karşılamak ve nitelikli personel yetiştirmek hedefiyle çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO), hem teori hem de uygulama alanında öğrencilerine önemli fırsatlar sunuyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO), ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı sağlık personelleri yetiştirmeyi hedefliyor. Hekimle hasta arasında köprü vazifesi görüp sağlık hizmetlerini en kaliteli şekilde sunmaları amacıyla hem teorik hem de uygulama imkanları verilen SHMYO öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri’ne dikey geçiş yapma imkanına da sahip oluyor.

Teori ve uygulama olanakları bir arada

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Müdürü Prof.Dr. Şefik Dursun, sağlık hizmetlerinin kaliteli olmasının sağlık personelinin kaliteli olmasıyla yakından ilgili olduğuna dikkat çekerek “10 yılı aşkın süredir ülkemizde sağlık alanında devam eden gelişmeler ve kazanımlar bu konuyu daha çok öne çıkarmıştır. Yeni teknolojik gelişmeleri kullanabilen ve hasta ile iletişimi iyi olan elemanları yetiştirmenin zorunluluğu ortadadır. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz kaliteli teorik eğitimin yanında uygulamalar için kendi laboratuvarlarından ve aynı binada hizmet veren Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin laboratuvarlarından yararlanmaktadır. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi’nin bilim ortağı olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ve Tıp Merkezleri ile İstanbul’daki bazı üniversite hastaneleri ile kamu eğitim ve eraştırma hastanelerinin imkanlarından da yararlanılmaktadır” diye konuştu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) bünyesindeki Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Odyometri, Sosyal Hizmetler ve Gıda Teknolojisi Programlarından mezun olanlar dikey geçiş sınavı ile başarılı olduklarında Üsküdar Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne geçiş yapabiliyor.

"Tedaviye uzanan ellerden bir tanesi de siz olun"

Üsküdar Üniversitesi SHMYO Evde Hasta Bakımı programı, evde hasta bakımı konusunda eğitimler veriyor. Bu programdan mezun olanlar, evde hasta bakımı konusunda yetişmiş, yenilikçi sağlık hizmetlerini sunan profesyoneller olarak sektörde görev alabiliyor.

"Sağlıklı Çevre, Sağlıklı Hayat" diyorsan Üsküdar seninle!

Üsküdar Üniviersitesi SHMYO Çevre Sağlığı programı ise çevre sağlığı konusunda profesyonelleri yetiştiriyor. Bu bölümden mezun olanlar, Çevre Sağlığı konusunda yetişmiş, gelecek nesiller için daha sağlıklı bir çevre için çalışan profesyoneller olarak sektörde görev alıyor.