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Donald Trump'tan Samsung'a sert sözler: Kasıtlı sildiler!

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 08:14 | Son Güncelleme:

Donald Trump, Twitter üzerinden yayınladığı yeni mesajlarında, Samsung'a çok ciddi suçlamalarla yüklendi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'ı etkin şekilde kullandığını biliyorsunuzdur. Özellikle gece saatlerinde Twitter'dan yazdıklarıyla dikkat çeken Trump, bu kez Samsung'a yüklendi. Üstelik konu, oldukça ciddi görünüyor.

Başkan Trump, FBI ajanı Peter Strzok ile FBI avukatı Lisa Page arasında beş ay boyunca birbirine gönderdikleri 50 binin üzerindeki mesajın içeriğinin kasıtlı olarak Samsung tarafından silindiğini iddia ediyor. Her iki FBI çalışanının da telefonlarının Samsung olması, bu konuda Samsung'u bir açıklama yapmaya itiyor elbette. Ancak gelen resmi bir açıklama şimdilik yok.

chip.com.tr'nin haberine göre, bahsi geçen mesajlar oldukça hassas içeriğe sahip. Öte yandan mesajların silinmesinin de her iki ajanın da aldığı bir güncelleme neticesinde gerçekleşmiş olabileceği söyleniyor. Şu an konu hakkında Başsavcı Yardımcısı Stephen Boyd tarafından bir soruşturma başlatılmış durumda. Şimdi gözler Samsung'da. Bakalım Güney Kore devinden bir açıklama gelecek mi?




Etiketler: fbi
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