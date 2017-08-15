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    Donald Trump’ın açıklamalarını protesto ettiler

    AA
    15 Ağustos 2017 - 09:57Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 09:57

    ABD Başkanı Donald Trump’ın, Charlottesville kentinde yaşanan olaylar hakkındaki açıklamaları İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto edildi.

    Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk adlı sivil toplum hareketi tarafından düzenlenen gösteride katılımcılar, iş çıkışı kent merkezindeki ABD’nin Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

    ABD başta olmak üzere dünya genelindeki tüm ırkçı olayları kınayan göstericiler, ellerinde “Irkçılığa, faşizme ve Trump’a hayır”, “Nazilere hayır, bir daha asla!”, “Charlottesville ile dayanışma” yazılı dövizler taşırken, “Irkçılığa karşı birleşin” yazılı pankart açtı. Gösteride yapılan açıklamada, Trump ırkçılara destek vermekle suçlandı.

    AÇIKLAMALARI ELEŞTİRİLDİ
    Charlottesville’deki olayda Heather Heyer’in hayatını kaybetmesi ile faşizm karşıtlarına yönelik saldırının “Donald Trump Amerikası’nın şok edici gerçekliği” olduğu belirtilen açıklamada, “Silahlı milislerin kente hükmettiğinin ve sokaklarda siyahilerin dayak yediğinin görüldüğü bir günde Trump’ın, Amerikalı faşistlerin saldırılarını kınamakta başarısız olması şok edici” ifadesi kullanıldı.
    Charlottesville kentindeki ırkçıların gösterisini protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda Heather Heyer adlı bir kadın yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

    Etiketler: DONALD Trump , LONDRA , protesto
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