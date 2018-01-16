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    Donald Trump: Irkçı değilim

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 00:29 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, bazı Afrika ülkeleri ve Haiti’yi ‘b.k çukuru’ olarak nitelendirdiğine yönelik iddialara yanıt vererek ‘ırkçı olmadığını’ söyledi. Pazar gecesi golf oynamaya giderken gazetecilere konuşan Donald Trump, “Irkçı biri değilim. Röportaj yapabileceğiniz en az ırkçı insan benim” dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek, “Bu b.k çukuru ülkelerden bu insanları niye kabul ediyoruz” cümlesini sarf ettiği öne sürülmüştü. Washington Post gazetesinin duyurduğu haberde Trump’ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti’yi kast ederek kullandığı belirtildi. Trump, iddiaların ardından yazdığı Twitter mesajında “Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti” demişti. Bazı Demokrat Partililer, Trump’ın bu sözlerini ‘ırkçı’ olarak tanımlayarak kınadı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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