Donald Trump: Irkçı değilim

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek, “Bu b.k çukuru ülkelerden bu insanları niye kabul ediyoruz” cümlesini sarf ettiği öne sürülmüştü. Washington Post gazetesinin duyurduğu haberde Trump’ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti’yi kast ederek kullandığı belirtildi. Trump, iddiaların ardından yazdığı Twitter mesajında “Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti” demişti. Bazı Demokrat Partililer, Trump’ın bu sözlerini ‘ırkçı’ olarak tanımlayarak kınadı.