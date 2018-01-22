Domuz tezgahına bombalı saldırı: 3 ölü

Polis yetkilileri, bombalı motosikletin domuz eti satan bir tezgahın yanına yerleştirildiğini açıkladı.

Yala, Tayland'daki Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerden biri.

Yala'nın yanısıra Tayland'ın güneyindeki bölgelerden Pattani ve Narathiwat'da da Müslüman ayrılıkçılar, özerklik için savaşıyor.

1980'de ortaya çıkan ayrılıkçı hareket, 2004'ten beri yeniden hız kazandı. 2004'ten beri düzenlenen saldırılarda ve Tayland güvenlik güçleriyle Müslüman ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda 6 binden fazla kişi öldü.

Yetkililer, İslam'da domuz etinin haram olmasından hareketle domuz tezgahına yönelik son saldırının arkasında Müslüman ayrılıkçıların olduğunu düşünüyor.

3 kişinin öldüğü saldırıda ölenler arasında tezgahın sahibi olan kadının ve müşterisi olan bir erkeğin olduğu açıklandı.