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    Domuz tezgahına bombalı saldırı: 3 ölü

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Tayland'ın güneyindeki Yala eyaletinde bir pazar yerine motosiklete yerleştirilmiş bombayla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

    Polis yetkilileri, bombalı motosikletin domuz eti satan bir tezgahın yanına yerleştirildiğini açıkladı.

    Domuz tezgahına bombalı saldırı: 3 ölü

    Yala, Tayland'daki Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerden biri. 

    Domuz tezgahına bombalı saldırı: 3 ölü

    Yala'nın yanısıra Tayland'ın güneyindeki bölgelerden Pattani ve Narathiwat'da da Müslüman ayrılıkçılar, özerklik için savaşıyor.

    Domuz tezgahına bombalı saldırı: 3 ölü

    1980'de ortaya çıkan ayrılıkçı hareket, 2004'ten beri yeniden hız kazandı. 2004'ten beri düzenlenen saldırılarda ve Tayland güvenlik güçleriyle Müslüman ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda 6 binden fazla kişi öldü.

    Domuz tezgahına bombalı saldırı: 3 ölü

    Yetkililer, İslam'da domuz etinin haram olmasından hareketle domuz tezgahına yönelik son saldırının arkasında Müslüman ayrılıkçıların olduğunu düşünüyor.

    Domuz tezgahına bombalı saldırı: 3 ölü

    3 kişinin öldüğü saldırıda ölenler arasında tezgahın sahibi olan kadının ve müşterisi olan bir erkeğin olduğu açıklandı.

     

    Etiketler: saldırı , motosiklet , bomba
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