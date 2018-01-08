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    Domuz bağı yalan çıktı

    Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
    08.01.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:

    KONYA'da yol kenarındaki tuvalette tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğrayıp iple domuz bağı yöntemiyle bağlandığını ileri süren Muhammet Coşkun'un (31), yalan söylediği ortaya çıktı. Coşkun'un, yaralama suçundan aldığı adli kontrol kararı nedeniyle polis merkezine gidip atması gereken imzayı atmadığından cezaevine gireceği korkusuyla, tanıdığı iki çocuğa iple kendisini bağlattığı belirlendi.

    Cumartesi gecesi 16 yaşındaki Y.B. ve aynı yaştaki K.S., polisi arayıp, Beyşehir'den Konya'ya giderken yol kenarındaki tuvalete girdiklerinde, el ve ayaklarından iple bağlı bir kişi bulduklarını söyledi. Polis, domuz bağı yöntemiyle bağlı olan ve isminin Muhammet Coşkun olduğunu belirten kişiyi kurtardı. Coşkun, tuvalete girdiğinde tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

    KAMERALAR İZLENİNCE ORTAYA ÇIKTI

    Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, karayolu üzerindeki trafik kameralarını inceledi. Polis, Muhammet Coşkun'un Konya´dan değil, Derbent ilçesinden motosikletle geldiğini tespit etti. Coşkun'un yeniden ifadesine başvurdu. Coşkun'un çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, bu kez de onu iple bağlı olarak bulduklarını ileri sürülen çocukların ifadelerini yeniden aldı. Y.B. ve K.S., bu kez ifadelerinde Muhammet Coşkun'u mahallelerinden tanıdıklarını, yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyip, onun yönlendirmesi üzerine kendisini iple bağlayıp, polise haber verdiklerini anlattı.

    Domuz bağı yalan çıktı

    DENETİM İMZASINI ATMAMIŞ

    Araştırmasını derinleştiren polis, Muhammet Coşkun'un, yaralama suçundan aldığı adli kontrol kararı nedeniyle polis merkezine gidip atması gereken imzayı atmadığını belirledi. Suçunu itiraf eden Coşkun, ''Denetimli serbestliğim var. Daha öncede denetimimi yaktığım için 10 ay cezaevinde yattım. 1 yaşında çocuğum var. Tutuklanırım, onu bir daha göremem diye korktum. O nedenle böyle bir oyuna başvurduk" dedi.
    Muhammet Coşkun hakkında, 'suç uydurma ve yalan beyanda bulunma' suçundan da yasal işlem başlatılıp serbest bırakıldı.

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