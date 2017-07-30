Domateste hedef günde 1000 ton

Söğüt Beldesi’nde 5 bin dekar serada üretilen domatesler yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor. 10 yıl önce başlayan domates üretiminde Söğüt domatesinin marka olduğunu ve Söğüt’ün yayla domatesinin başkenti olduğunu anlatan Belediye Başkanı Salih Yavuz, "Söğüt 1450 rakımlı bir belde. Önceleri göç veren beldeydik. Söğüt’te seracılık yapanlar önceden Antalya, Kumluca’ya işçi olarak ya da ortakçı olarak çalışmaya giderlerdi. 10 yıl önce Söğüt’te birisi bir ışık yaktı ve bu ışık alev oldu, parladı gitti" dedi.

Yavuz, "Beldemizde seracılığı çiftçilerimiz bilinçli olarak yapar. Bir ziraat mühendisi kadar bilinçli seracılık yapılıyor. Bizim domatesimizin kalitesi gece sıcaklığı ile gündüz sıcaklığının arasındaki farktan dolayıdır. Domatesimizin raf ömrü bir ayı bulmaktadır. Hiçbir serada hormonlu ürün yok. Çok fazla ilaç kullanılmaz, ilaç kalıntısı yoktur, fazla gübre kullanılmaz" diye konuştu.

Söğüt’ün daha iyi yerlere layık olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle dedi: "Geçen yıl günlük 700 ton sevkiyat yaptık. Bu yıl hedefimiz günlük 1000 ton. Domateslerimizi İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. İnşallah hayırlı, bereketli bir sezon olur ve çiftçimizin yüzü güler."

Bölgenin domates fiyatını Söğüt’ün belirlediğini de aktaran Başkan Yavuz, bu yıl domatesin taban fiyatının 1 lira olduğunu ve 2 liraya kadar satıldığını kaydetti.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz da, "Domatesi bir marka haline getirmek özellikle bu kadar kısa süre içerisinde 10 yıl içerisinde dünyaya tanıtmak kolay bir iş değil. İyi ürün üretirseniz dünyanın öbür tarafından müşterisi geliyor. O nedenle bütün üreticilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu gurur Söğütlülerin" dedi.