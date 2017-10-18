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Domateste 4 firmaya izin çıktı

Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
18.10.2017 - 22:14 | Son Güncelleme:

RUSYA ile Türkiye arasında süren domates krizinde kısmi ve geçici çözümün bulunduğu Moskova tarafından açıklandı.

Enerji Bakanı Aleksander Novak, Türk domatesinin Rusya pazarına yılda 50 bin ton kapasiteyle 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren dönmesi hususunda prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu. Novak, “Ara mevsimlerde, Rusya’nın kendi domatesi yetişmediği aylarda yılda 50 bin tonu geçmeyecek şekilde Türkiye’den domates ithalatı yapılacak. Türkiye’den Rusya’ya domatesler belirlenen 4 firma tarafından gerçekleşecek. Domates sevkiyatının 1 Aralık’tan itibaren başlayabilmesi için Rusya yasa ve yönetmeliklerinde gerekli düzenlemelerin tamamlanması da gerekiyor. Ayrıca Türk tarafıyla önümüzdeki 21 Ekim’de Rusya’nın Kazan şehrinde Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapılacak. Domates krizi konusuna orada noktayı koymayı planlıyoruz” dedi.

Rusya’nın alımı sadece dört firmadan yapacak  olmasının ayrımcılık ve haksız rekabet yaratacağını belirten isminin açıklanmasını istemeyen sektör temsilcisi, “4 firmadan ikisi ‘Agrobay Seracılık’ ile ‘Lider Seracılık’. Diğer iki firmanın adını ise biz bile henüz bilmiyoruz” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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