Domates yemenin 4 olağanüstü yolu

FIRINDA SARIMSAKLI DOMATES
Domates ile farklı bir şeyler denemek istiyorsanız bu tarife mutlaka göz atın.
Malzemeler
Tuz, karabiber, yarım su bardağı küp küp doğranarak haşlanmış enginar, 1 baş ikiye bölünmüş sarımsak, 1 çay kaşığı esmer şeker, 1 çorba kaşığı sirke, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 adet limonun suyu, yarım tatlı kaşığı kekik, 4 adet iri domates, 4 dilim kepek ekmeği veya tost ekmeği.
Yapılışı
Öncelikle fırını ısıtın. Domatesleri ikiye bölün ve ortadan hafifçe bastırın. Bu şekilde çekirdekler dışarı çıkacaktır. Domatesleri ısıya dayanıklı bir kaba dizin. Kesilmiş kısımları yukarı baksın. Bir kapta sirke, esmer şeker, zeytinyağı, karabiber, tuz ve kekiği karıştırın ve domateslerin üzerine dökün. Domateslerin iki yüzünü de 15’er dakika fırında pişirin ve ılınmalarını bekleyin. Ekmeklerin iki yüzünü pişirin ve kızarsınlar. Dövülmüş sarımsağı ekmeğinize sürün. Enginarı limon suyunda haşlayın ve küp küp doğrayın. Daha sonrasında domatesin içine doldurun. Servise hazırdır, afiyet olsun!
DOMATES TATLISI
Kim demiş domates tatlı olarak yenmez diye. İşte domates tatlısı!
Malzemeler
2-3 adet limon tuzu, hindistancevizi veya Antep fıstığı, 100 gr fındık, 10 gram karanfil, 2 adet çubuk tarçın, 1,5 su bardağı toz şeker, 10 adet oval domates.
Yapılışı
Domatesleri güzelce yıkayın ve 5 dakika sıcak suyun içinde bekletin. Daha sonra kabuklarını soyun. Domatesin içindeki çekirdekleri çıkartın ve için 2-3 adet fındık koyup karanfil ile kapatın. Başka bir tencereye şekeri üzerini öretecek kadar şeker ve az su koyun. Daha sonrasında ikisi de erinceye kadar karıştırın. Kırmızı şeker boyası, karanfil ve tarçın ekleyin. Şurup iyicene koyu bir hal almaya başlayınca domatesleri koymanın zamanı gelmiştir. Ocağın altını kısın ve şurubun çektiğini görün. 2-3 adet limon tuzu ekleyin. 5 dakikalık bir süre daha kaynama işlemini devam ettirin. İsteğe göre üzerine hindistancevizi, yeşil fıstık ve fındık koyabilirsiniz. İşte domatesli tatlınız servise hazırdır! Afiyet olsun!
KABAK YATAĞINDA DOMATES SALATASI
İşte dört kişilik muhteşem bir salata önerisi.
Malzemeler
100 gram beyaz peynir, tuz, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, yarım limonun suyu, 5 sap maydanoz, 1 adet soğan, 2 adet salatalık, 2 adet domates, 2 adet büyük boy kabak.
Yapılışı
2 adet kabağınızı soyduktan sonra tuzlu suda haşlayın. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kabakların fazla yumuşamamasıdır. Kabakları ikiye böldükten sonra kabağın içini çay kaşığı yardımıyla çıkarın. Salatalık ve domatesleri soyun ve minik küpler şeklinde doğrayın. Soğanları da piyazlık doğrayın. Salatalık, soğan, domates ve ince kıyılmış maydanozu iyice karıştırın. Üzerine zeytinyağı, limon ve tuzu ekleyin. En üste rendelenmiş beyaz peynir serpin. Salatanız servise hazır! Afiyet olsun!
DOMATES SOSLU PATLICAN KIZARTMA
Evde çok basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz geleneksel bir lezzet.
Malzemeler
1 çorba kaşığı domates püresi, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 3 adet patlıcan.
Yapılışı
3 adet patlıcanı küp şeklinde doğrayın ve tuzla ovarak yıkayın. Daha sonra kurulayın ve kızgın yağda kızartmaya başlayın. 2 çorba kaşığı sıvı yağı bir kaba aldıktan sonra, 1 çorba kaşığı domates püresini ekleyerek karıştırın. Daha sonra patlıcan kızartmanızın üzerine dökün. Afiyet olsun!
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