Domates yasağına devam sinyali

Rossiya-24 TV kanalına Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette çözülemeyen domates ihracatı konusunda eski tavrını tekrarlayan Tkaçev, “Rus devleti olarak zamanında kendi üreticimize domates ve salatalık üretiminin arttırılması için ciddi destek verdik. Rusya’nın kendi kendine yeterli olabilmesi için bu alanda devlet ciddi harcamalar yaptı. Özel sektörümüz de bizim bu çağrımıza kulak vererek tarım üretimine yöneldi. Kredi ve riskler üstlenerek bu alana yöneldi. Şimdi bizim devlet olarak tavır değiştirmemiz hiç doğru olmaz. Zamanında kendi üreticimize verdiğimiz sözü tutmamış oluruz. Dolayısıyla Türk domatesine kapıları açmaya hazır değiliz. Böyle bir adım atmayacağız” dedi.

5 YIL GEREKİYOR

Türk domatesine yasağın kaldırılması meselesinin Rus üreticilerin rekabet gücünün artırmasına bağlı olduğunu dile getiren Rusya Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, “Bizim yerli domates üreticisi iç piyasanın yüzde 90 bölümünü kontrol etmesi için daha en azından 3-5 yıl geçmesi lazım” dedi. Rusya’nın Türk domatesine uyguladığı yasak 24 Kasım 2015 tarihinde patlak veren Rus jeti kriziyle tırmanmıştı. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren tüm Türk tarım ürünlerine yasak konmuştu. 10 Ağustos 2016’da Erdoğan-Putin arasındaki St. Petersburg zirvesinde normalleşme süreci başlatılarak geçtiğimiz 3 Haziran’da liderler arasında gerçekleşen Soçi zirvesinde domates hariç tarım ürünlerine tüm yasaklar kaldırılmıştı.