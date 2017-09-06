Domates müjdesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putini’in de katıldığı uzak doğudaki Vladivostok şehrinde düzenlenen “Doğu Ekonomik Forum” toplantısından Ankara’ya sıcak mesajlar veren Rus Tarım Bakanı Tkaçev, “Önümüzdeki hafta Türk tarafıyla aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkileri görüşmek için bir araya geliyoruz. Burada ikili ilişkilerin göstergesi haline gelen domates krizi konusunda da kısmi çözüm formülü üzerinde çalışıyoruz. Rusya’da domatesin yetişmediği kış aylarında Türkiye’den belirli miktarlarda domates alımına başlayabiliriz. Türkiye ile ilişkilerimiz yeniden düzeldikten sonra Rusya üst düzey yönetimi Türkiye ile ticaretin eskisi gibi hızlı gelişmesini arzuluyor. Ayrıca biz Türkiye’ye milyonlarca ton buğday, pirinç ve bitkisel yağ satışı yaparken, onlara sizin domateslerinizi almak istemiyoruz demeyi daha fazla sürdüremeyiz. Probleme iki tarafı tatmin edecek ara çözüm bulunması şart oldu” şeklinde konuştu.



Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, daha düne kadar Türkiye’den en az 3 yıl boyunca tek bir domates alınmamasını hararetle savunan bürokratların başında geliyordu. Tkaçev’in Türk domatesine göz kırpması ise gözlemciler tarafından Kremlin Sarayı’nın “Şu domates krizini artık çözün” uyarısına bağladı.