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Domates bankası kuruldu

Hürriyet Haber
05 Ağustos 2017 - 10:45Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 10:45

Banka, müşterilerine tüm temel bankacılık servislerini sunarken, bankaya domates yatırma imkanı da sunuyor.

Hindistan Ulusal Kongresi partisi kısa sürede neredeyse beş kat artış gösteren domates fiyatlarını protesto etmek için Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinin başkenti olan Lucknow’da ‘Devlet Domates Bankası kuruldu.

DOMATESLER İÇİN KİLİTLİ DOLAP

Çekici faiz oranları sunan banka, yapılan yatırımın yüzde 80’i kadar kredi açıyor ve hatta bankaya yatırılan domatesler için kilitli dolap hizmeti de veriyor.

"BANKAYA YARIM KİLO DOMATES YATIRDIM"

Times of India’nın haberine göre, bankada hesap açan Srikrishna Verma, “Bankaya yarım kilo domates yatırdım, altı ay sonra bir kilogram domates alacağım. Ben 103 yaşındayım ve asla bu günü göreceğimi düşünmezdim.” dedi.

Etiketler: domates , domates bankası , Domates ihracatı
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