Domaniç ve Bozüyük'teki yangında son durum...

Çukurca Beldesi kırsalında, Akdere ve Ballıca mevkiinde geniş bir alanda etkisini gösteren yangın, arazinin sık ormanlarla kaplı olması ve sert rüzgarlar nedeniyle hızla ilerleyerek, Bozüyük Kömürsu Yaylası ve Camiliyayla köyü yakınlarına kadar ilerledi.

VALİ VEKİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kütahya’nın Domaniç, Emet ve Hisarcık ilçelerinde meydana gelen orman yangınları hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, Domaniç’te 10 Eylül Pazar günü başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını, yapılan çalışmalar neticesinde Hisarcık ve Emet ilçelerinde ise orman yangınlarının kontrol altına alındığını kaydetti.



Orman yangınlarıyla ilgili çalışmaların havadan ve karadan olmak üzere aralıksız sürdüğünü belirten Vali Vekili Sedat, “10 Eylül Pazar günü Domaniç ilçesi Çukurca Beldesinde çıkan orman yangınına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı orman yangınlarıyla mücadele ekip ve araçları en kısa süre içerisinde yangına müdahalede bulunmuştur. İlk gün 6 helikopterle mücadele yürütülmüş, 11 Eylül Pazartesi günü 8 helikopter ve 4 amfibik uçağı ile söndürme çalışmalarına devam edilmiştir. Söndürme hizmetlerinde pek çok ilimizden gelen 100’e yakın su ikmal aracı ve arazöz, 20’ye yakın iş makinesi, 500’e yakın yangın söndürme işçisi ve tüm yöre halkı ile çalışmalara devam edilmekle birlikte yüksek sıcaklık ve aşırı rüzgar nedeniyle kısmen kontrol altına alınmıştır” dedi.

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTU

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Camili Yayla Köyü’ne kadar gelen yangının bugün dördüncü günü. Bozüyük Belediyesi olarak başta itfaiye personeli olmak üzere tüm acil müdahale personelimiz, araç ve ekipmanlarımızla yangın yerinde gece gündüz demeden görevdeyiz. Ayrıca belediye araçlarımıza ek olarak 16 helikopter, 40 arazöz, 20 dozer, 10 kepçe, 15 su tankeri ve itfaiye, 350'ye yakın çalışan ile yangına müdahale ediliyor. Bu kadar personel, araç ve ekipman yangının büyümemesi için, yangını çembere alıp, etrafında yollar açıp müdahale için çalışıyor. Gece saat 02.00’de dahi itfaiye araçları müdahale için yangının diplerine kadar ilerleyip müdahale ediyor. Öncelikle 3 gündür gecenin ilerleyen saatlerine kadar ekiplerin başında çalışmaları takip eden biri olarak bunca insanın emeğine saygı duyulmasını diliyorum. Maalesef dün öğle saatlerinde çıkan ve akşama kadar devam eden şiddetli rüzgar yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. Bizler görevimizin ve ekiplerimizin başındayız, belediyemizin ve devletimizin tüm imkanlarıyla bu işin de üstesinden geleceğimize inancımız tamdır” dedi.

"Bu tür söylemler 4 gündür verilen emeğe hakarettir"



Başkan Bakıcı ayrıca yangın söndürme çalışmaları ile ilgili yapılan eleştirilere de cevap vererek, “Ormanlar ortak değerlerimizdir. Camili Yayla mevkiinde yaşanan orman yangını ile ilgili, 'Orası imara açılacakmış o yüzden yakılmış, orada rant varmış' gibi söylemler bunca insanın, bunca araç ekipmanın 4 gündür verdiği emeğe hakarettir. Bunları düşünenlerin akılları rantta olduğu için orman yangınını bile ranta yorumluyorlar. Ayrıca o yangın yerini 4 gün boyunca 20 dakika ziyaret edip, bir iki kişiye sorular sorup, bir iki fotoğraf çektirip basına demeç verince yangın sönmüyor. Bu memleketin ciğerleri yanıyor orada. Dört gündür aklınız neredeydi? Ortada bir sorun varsa gelip ilgili makamlarla soruna müdahale etmeniz siyaset için değil memleket için olurdu” ifadelerini kullandı.