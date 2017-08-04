Doluya ‘öpücük’

GEÇEN hafta İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde etkili olan dolu ve fırtına 150 bin araca zarar verdi. Araçların camları kırıldı, farları patlad. Ancak en önemli hasar kaportalarda meydana geldi. Araçların tavanları, kaputları bagaj kapakları, dolu darbelerinden halk arasında ‘gamze’ olarak bilinen küçük küçük yüzlerce göçükle hasara uğradı. Birçok kullanıcı araç servislerine veya kaportacılara koştu. Uzun kuyruklar oluştu, işletme sahipleri de 3 ay sonrasına gün verdi. Oysa ki doludan hasar gören araçlardaki göçüklerin düzeltilmesi geliştirilen basit bir cihazla kısa sürede gerçekleşebiliyor. Kaportacılar arasında ‘öpücük’ olarak ifade edilen kaporta göçük çektirme setleri, vakum mantığıyla dolu göçüklerini düzeltiyor.

Bu setleri alanlar kaportadaki göçüğün boyutu kadar vakum yapan bir parçayı göçüğün üzerine yerleştiriyor. Sonrasında düzeltme çubuğunu bu parçaya yerleştiriyor ve çok küçük hareketlerle göçüğü çekiyor. Havalı vakum yapan modellerde ise güç harcamadan kolaylıkla kaportanın düzeltilmesi mümkün oluyor. Ancak bu işlemler sanıldığı kadar kolay değil. Mutlaka işinde uzman bir kaportacının düzeltme işlemi yapması gerekiyor. Aksi halde araçların kaportasında geriye dönülemeyecek hasarlar görülebilir.

50 TL’YE DÜZELTİYORLAR

Kaportacılar şu anda tek bir göçüğü büyüklüğüne göre 50-80 TL arasında ücretlerle düzeltiyor. Bir göçüğü onarmak ise en az yarım saat sürüyor. Eğer aracınızda dolu yüzünden onlarca göçük varsa bu hem çok masraflı oluyor, hem de düzeltilmesi uzun zaman alıyor. Göçük düzeltmesi yapılmadan önce araç servisinden mutlaka fiyat ve onarım süresi alması gerekiyor.

Şu anda kullanılan iki farklı kaporta göçük düzeltme seti çeşidi bulunuyor. Bunlardan biri mini onarımlar için, diğeri ise daha büyük hasarların düzeltilebilmesi için kullanılıyor. Mini onarımlar için geliştirilen set, en fazla bozuk para büyüklüğünde olan göçükleri düzeltebiliyor. E-ticaret sitelerinde satılan mini düzeltme kitlerinin fiyatları 50-100 TL arasında değişiyor. Daha büyük göçükler için ise büyük düzeltme setleri devreye giriyor. Bu setler manuel veya havalı olarak çalışıyor. Manuel olarak çalışan setlerin satış fiyatları 500-700 TL arasında değişiyor. Kaportacıların en çok kullandığı modellerin satış fiyatları ise 1000-1200 TL arasında yer alıyor. Bunların bir de elektronik çeşitleri de bulunuyor. Tek bir düğmeyle çekim yapabilen elektronik göçük düzelticilerin satış fiyatı da 3 bin TL’ye kadar çıkıyor.

350 MİLYON TL’LİK HASAR

YAŞANAN dolu felaketinde 150 bine yakın sigortalı araç hasar gördü. Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın paylaştığı bilgilere göre sigortacıların kasko sigortasında Türkiye genelinde günde ortalama 4 bin hasar dosyası açtığı hesaba katıldığında; İstanbul’da, sadece bir günde 150 bin aracın zarar görmesi kaskoda tarihin en büyük hasarı olarak nitelendiriliyor. Araç başına hasarın 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında olduğu, toplam sigortaya maliyetinin ise 350 milyon TL’yi bulacağı tahmin ediliyor.