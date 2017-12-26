Dolunay yeni bölüm (final) fragmanı yayınlandı mı?

Dolunay final bölümü için geri sayım başladı. Başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman’ın paylaştığı; Hakan Kurtaş, Necip Memilli, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan ve Alara Bozbey gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Dolunay, 31 Aralık Pazar günü yani yılbaşı gecesi 26. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalayacak. Dizinin 24 Aralık Pazar günü yayınlanan final öncesi son bölümünde Hakan’ın korkunç planı ortaya çıkmıştı. Artık yolunda sonuna gelen Hakan, önce Ferit ve ailesine duyduğu kinin nedenini açıklamış, ardından Nazlı’yı koz olarak kullanmıştı. Son sahnede patlayan silahın kimi vurduğunu merak eden izleyiciler, final fragmanını sorguluyor. Peki Dolunay final fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahkeme Nazlı ve Ferit’i evlilik terapisine yönlendirir. Bu süreç her şeyi yoluna koymak için Nazlı’ya zaman kazandırsa da Ferit onu zorlamaktadır. Net bir cevap almak için çabaladıkça aklı ve duyguları iyice karışan Ferit bu düğümü çözmeye çalışır. Nazlı Ferit ve Bulut için çabalarken Hakan da Ferit’i köşeye sıkıştıracak hamleler planlamaktadır.