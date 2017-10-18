Dolunay son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dolunay dizisinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar 16. bölümün şaşırtıcı finali ardından başladı. Ancak yeni fragman henüz yayımlanmadı. Ferit ve Nazlı’nın nikah masasına oturmasıyla her şeyin yoluna gireceğini düşünen izleyiciler, Dolunay son bölüm finalinde büyük bir şok yaşadı. Küçük Bulut’u Ferit’e vermemekte kararlı olan Hakan, yeni bir tuzak hazırladı. Ferit, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Ferit, kendisine kurulan bu tuzaktan kurtulacak mı? Soru işaretleri Dolunay’ın 24 Ekim Salı akşamı yayınlanacak olan 17. bölümünde netleşecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırdı. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıydı. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünüyordu. Alya Deniz ile şansını son defa denedi. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktı. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap aradı. Demet ve Hakan, Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ettiler.