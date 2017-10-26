Dolunay izleyicilerine sürpriz… Yeni bölümden 3. fragman geldi

Artık pazar günleri yayınlanacak olan Dolunay’ın 17. bölüm 3. fragmanı izleyicilerle buluştu. En son 17 Ekim Salı günü ekrana gelen Dolunay’ın yeni bölümünde romantizm dozu yüksek sahneler var. Peki yeni bölümde neler olacak? Hakan’ın kirli oyunları başarılı olacak mı? Nazlı ile Ferit, evlilikleri hakkındaki şüphelerini yok edebilecek mi? İşte Dolunay dizisinin yeni bölüm fragmanları ve son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir. Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap arar. Demet ve Hakan Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ederler.