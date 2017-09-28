Dolunay dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dolunay dizisinin 14. bölümü için nefesler tutuldu, ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Son bölümde Ferit ve Nazlı arasındaki sürpriz gelişmelere tanık olan izleyiciler, yeni gelişmelere dair ipucu edinebilmek için 14. bölüm fragmanını araştırıyor. Son bölümde Ferit ve Nazlı arasındaki uçurum büyürken, Ferit'in kararının değiştirmesi Nazlı'yı yeniden umutlandırdı. Finalde ise Zeynep ve Demir’i kazaya değil, cinayete kurban gittiği öğrenildi. Ferit ve Deniz’in bu gelişmenin ardından ne yapacak? Nazlı, kendisini tam anlamıyla affettirebilecek mi? Tüm bu soru işaretleri Dolunay 14. bölümünde netlik kazanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferit, Nazlı'nın kendisinden sakladığı sırrı öğrendiğinde yıkılır. Nazlı'nın korktuğu başına gelmiştir. Ferit bu süreçte Nazlı'yla yaşadıklarını ve özellikle ona karşı olan duygularını tekrar gözden geçirir. Nazlı ise köşe bucak kaçtığı Ferit'in en çok yanında olmak istediği zaman ondan uzak durmak zorundadır. Bu Nazlı ve Ferit için aşklarını ve güvenlerini sınayacakları bir test olacaktır. Diğer yandan Deniz, Nazlı'ya duyduğu aşk için yaptıklarını tekrar gözden geçirir. Demet Ferit ve Nazlı'nın ayrılmasındna mutlu olsa da kontrolü dışında gelişen bu olay onun için de yeni problemler yaratır.
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