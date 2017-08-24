Dolunay 9. yeni bölüm fragmanı heyecanlandırdı

Dolunay heyecanı yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman’ın rol aldığı, Hakan Kurtaş, Necip Memilli, Öznur Serçeler, İlayda Akadoğan ve Türkün Turan’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Dolunay’ın 9. bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Son bölüm finalini nefeslerini tutarak izleyen dizi takipçileri ilk tüyoları aldı. İşte yeni bölümden ilk detaylar!

Mahkemedeki fotoğrafların yankısı sürerken Ferit ve Nazlı bambaşka sorularla boğuşurlar. Bundan sonra ne yapacaklar? Birbirlerine olan duygularını kabul edip devam mı edecekler yoksa hiç olmamış gibi mi davranacaklar? Aralarında yaşananı anlamaya çalışırken beklenmedik bir gelişme bu bilinmezin ortasına bomba gibi düşer. Deniz için Nazlı hem çok yakındır hem de uzak. Bu mesafeyi kapatmak isteyen Deniz'in aklında başka planlar vardır. Bunu yaparken Ferit'le yolları sık sık kesişecektir. Hakan ve Demet Bulut'un yasal vasileri olarak şirkete girmeye hazırlanırlar. Asuman ise Demet'in arkasında gölge gibi dolaşmaktadır.