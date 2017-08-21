Dolunay 8. yeni bölüm fragmanında Nazlı’dan şaşırtan sözler

Dolunay yeni bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Sevilen dizinin son bölümünde zor bir dönemden geçen Ferit'e en büyük destek Nazlı'dan gelmiş, baş başa bir gün gece geçiren ikili finalde ekran karşındakilere büyük bir sürpriz yaparak öpüşmüştü. Şimdi ise gözler yeni bölümde. Özge Gürel, Can Yaman, Hakan Kurtaş, Necip Memili ve Öznur Serçeler’in başrollerini paylaştığı Dolunay’ın yarın akşam yayınlanacak 8. bölümünde ise Nazlı, Ferit ile yaşadıklarından dolayı pişmanlık duymaya başlıyor. İşte yeni bölümden ilk ipuçları!

Mahkemedeki fotoğrafların yankısı sürerken Ferit ve Nazlı bambaşka sorularla boğuşurlar. Bundan sonra ne yapacaklar? Birbirlerine olan duygularını kabul edip devam mı edecekler yoksa hiç olmamış gibi mi davranacaklar? Aralarında yaşananı anlamaya çalışırken beklenmedik bir gelişme bu bilinmezin ortasına bomba gibi düşer. Deniz için Nazlı hem çok yakındır hem de uzak. Bu mesafeyi kapatmak isteyen Deniz'in aklında başka planlar vardır. Bunu yaparken Ferit'le yolları sık sık kesişecektir. Hakan ve Demet Bulut'un yasal vasileri olarak şirkete girmeye hazırlanırlar. Asuman ise Demet'in arkasında gölge gibi dolaşmaktadır.