Ekranların ilgiyle takip edilen ve büyük beğeni kazanan dizisi Dolunay izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin salı akşamı ekranlara gelen son bölümünde adeta nefes nefese takip edilen dakikalar yaşanmıştı. Dizinin son bölümünün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Dolunay 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dolunay dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ferit ve Nazlı sürpriz bir gelişme sonucunda başbaşa kalır. Birbirlerine karşı duvarları ve inatları olmasına rağmen bu süreç ikisi için de yeni bir keşif olur

Ferit ve Nazlı'nın aralarındaki uyuma Demet gölge düşürür. Hakan’ın bilinmeyen yüzü ortaya çıkar. Bulut’un vesayet süreci tehlikeli bir hal almaya başlamıştır. Deniz, Nazlı'nın yakınında olabilmek için fırsat yaratmaya çalışır. Engin Fatoş’un gerçekte kim olduğunu öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Fatoş kendini affettirmek için çırpınmaktadır.