Dolunay 7. bölüm 2. fragmanı şaşırttı: Ferit’in hayatında başkası mı var?

Dolunay yeni bölüm fragmanları izleyicileriyle buluştu. Romantik komedi türündeki yaz sezonu dizisi Dolunay’ın yarın akşam yayınlanacak 7. bölümümde Ferit ve Nazlı arasındaki çekim devam ediyor. Yaşadığı duyguyu sorgulamaya başlayan Nazlı, Ferit’in peşine düştüğünde kötü bir sürprizle karşılaşıyor. İşte yeni bölümden ilk görüntüler…

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ferit'in hastalığı Nazlı'yla ikisini yakınlaştırmıştır. Beraber geçirdikleri zamanın etkisi sonraki günlerde de devam eder. Ferit Nazlı'ya yardımları için teşekkür etmek ister. Nazlı da Ferit'le özel anlar paylaşmak ister. İkisi de duygularına hakim olmaya çalıştıkça şartlar onları hem bir araya hem de karşı karşıya getirir. Aralarındaki mesafe azaldıkça kendilerini daha zor durumda bulurlar.Deniz artık bir işletme sahibidir ve kendine nefes alacak bir alan yaratır. Nazlı'ya çekildikçe Alya'nın varlığından rahatsız olmaya başlar. Engin'le yeniden bir ilişki kurmaya çalışan Fatoş'a Tarık dostluğuyla teselli verir. Öte yandan Demet ve Hakan Bulut ve şirket üzerindeki bütün kozlarını oynarlar. İkisi de her hamlesinde Ferit'i kollamaktadır; Hakan onu bitirmek için, Demetse kalbini kazanmak için. Bu savaşta herkes payına düşeni alacaktır.