Dolunay 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit'e ne yapacak?

Dolunay dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekran macerasında beş haftayı geride bırakan Dolunay’ın 5. bölümü 1 Ağustos Salı günü yayımlandı. Son bölümde Fatoş’un yalanlarını öğrenen Ferit, yeniden Nazlı’dan da şüphe duymaya başladı. Demet’in her şeye rağmen Ferit ile bağ kurmaya çalışmasından rahatsız olan Hakan, kirli oyunlarını sürdürdü. Finalde Hakan’ın söyledikleri ise şok etkisi yarattı. Ferit’i bekleyen tehlikeyi merak eden izleyiciler, Dolunay yeni bölüm fragmanını araştırıyor.



Dolunay yeni bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nazlı ve Ferit giderek daha çok beraber zaman geçirmeye başlarlar. Paylaştıkları arttıkça birbirlerine karşı olan duyguları da artmaktadır. Ferit Bulut’u Demet ve Hakan’dan kurtarmaya çalıştıkça Demet Ferit’i zor durumda bırakır. Ferit fotoğrafları mahkemeye sızdıranın bulunması için teknolojinin yardımına başvurur. Bu hamle Asuman’ı iyice köşeye sıkıştırır. Nazlı da bu yüzden zor durumda kalacaktır. Alya Deniz’le arkadaşlığını devam ettirirken onun Nazlı’ya olan hislerine seyirci kalmaktadır. Fatoş Engin’e doğruyu söylemek ister ama bir türlü uygun fırsatı yakalayamaz. Alya ve Fatoş’un yeni arkadaşlığı onları hiç beklemedikleri bir süprizle karşılaştıracaktır.