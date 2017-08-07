Dolunay 6. bölüm 2. fragmanında heyecanlandıran sahne

Dolunay dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde Ferit, Bulut’u Demet ve Hakan’dan kurtarmaya çalıştıkça Demet Ferit’i zor durumda bıraktı. Ferit ve Demet’in geçmişine dair detayların ortaya çıktığı son bölüm finaline ise Hakan’ın sözleri damga vurdu. Dolunay 6. bölüm fragmanları hem Hakan’ın hamleleri hem de Ferit- Nazlı ilişkisine dair ipuçları verdi. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Dolunay yeni bölümünden ilk görüntüler!
Ferit ve Nazlı sürpriz bir gelişme sonucunda başbaşa kalır. Birbirlerine karşı duvarları ve inatları olmasına rağmen bu süreç ikisi için de yeni bir keşif olur Ferit ve Nazlı'nın aralarındaki uyuma Demet gölge düşürür. Hakan’ın bilinmeyen yüzü ortaya çıkar. Bulut’un vesayet süreci tehlikeli bir hal almaya başlamıştır. Deniz, Nazlı'nın yakınında olabilmek için fırsat yaratmaya çalışır. Engin Fatoş’un gerçekte kim olduğunu öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Fatoş kendini affettirmek için çırpınmaktadır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazlı ve Ferit giderek daha çok beraber zaman geçirmeye başladılar. Paylaştıkları arttıkça birbirlerine karşı olan duyguları da artıyordu. Ferit Bulut’u Demet ve Hakan’dan kurtarmaya çalıştıkça Demet Ferit’i zor durumda bıraktı. Ferit fotoğrafları mahkemeye sızdıranın bulunması için teknolojinin yardımına başvurdu. Bu hamle Asuman’ı iyice köşeye sıkıştırdı. Nazlı da bu yüzden zor durumda kaldı. Alya Deniz’le arkadaşlığını devam ettirirken onun Nazlı’ya olan hislerine seyirci kalıyordu. Fatoş Engin’e doğruyu söylemek ister ama bir türlü uygun fırsatı yakalayamadı. Alya ve Fatoş’un yeni arkadaşlığı onları hiç beklemedikleri bir süprizle karşılaştı.
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