Dolunay 5. yeni bölüm fragmanında şaşırtan karar

Dolunay yeni bölümü için heyecan dorukta! Yaz sezonunda başlayan, özellikle eski Türk filmlerini andıran senaryo örgüsüyle genç kitlenin dikkatini çeken Dolunay’ın son bölümünde Bulut'un vesayetinin Demet'e geçmesi Ferit ve Nazlı'yı derinden etkiledi. Dosyayı sızdıran ismin kız kardeşini öğrenen Nazlı ve Bulut’u geri almanın yollarını arayan Ferit arasındaki romantik dakikalar heyecan yarattı.

Bulut’un vesayetinin Demet’e geçmesi Ferit ve Nazlı’yı derinden sarsar. Ferit Bulut’u geri almak ve sızıntıyı yapanı bulmak için bütün güçleri seferber eder. Nazlı bu süreçte Ferit’in en büyük destekçisi olacaktır. Bu dayanışma Nazlı ve Ferit arasındaki buzların erimesi için yeterli midir? Diğer yandan Deniz de ablasının bu hamlesinden hoşlanmamıştır. Bu süreçte Bulut’a destek olmak için Nazlı’yla iş birliği yapacaktır. Bu işbirliği Deniz ve Nazlı’nın yakınlaşmalarını sağlar. Demet Ferit’e olan duyguları ve intikam isteği arasında gidip gelirken Hakan’ın tek bir hedefi vardır. Fatoş ise sırrının açığa çıkması üzerine Tarık’tan hiç beklemediği bir tepki görür.