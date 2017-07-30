Dolunay 5. yeni bölüm fragmanı heyecanlandırdı

Dolunay yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Can Yaman ve Özge Gürel’e, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan ve Türkü Turan gibi genç isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ve romantik sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Dolunay son bölümünde Bulut’un vesayetinin Demet’e geçmesi Ferit ve Nazlı’yı derinden sarstı. . Bu işbirliği ikilinin yakınlaşmalarını sağladı. Şimdi ise gözler yeni bölümde. Peki Dolunay yeni bölümde neler yaşanacak?

Nazlı ve Ferit giderek daha çok beraber zaman geçirmeye başlarlar. Paylaştıkları arttıkça birbirlerine karşı olan duyguları da artmaktadır. Ferit Bulut’u Demet ve Hakan’dan kurtarmaya çalıştıkça Demet Ferit’i zor durumda bırakır. Ferit fotoğrafları mahkemeye sızdıranın bulunması için teknolojinin yardımına başvurur. Bu hamle Asuman’ı iyice köşeye sıkıştırır. Nazlı da bu yüzden zor durumda kalacaktır. Alya Deniz’le arkadaşlığını devam ettirirken onun Nazlı’ya olan hislerine seyirci kalmaktadır. Fatoş Engin’e doğruyu söylemek ister ama bir türlü uygun fırsatı yakalayamaz. Alya ve Fatoş’un yeni arkadaşlığı onları hiç beklemedikleri bir süprizle karşılaştıracaktır.