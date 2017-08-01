Dolunay 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Gerçek ortaya mı çıkıyor?

Dolunay 5. bölümü için sabırsızlanan izleyiciler için yeni görüntüler geldi. Ferit ve Nazlı’nın kimi zaman romantik kimi zamansa çekişmeli aşkını anlatan Dolunay’ın yeni bölüm 2 . fragmanı yayınlandı. Son bölüm finalini kafa karıştırıcı bir şekilde yapan dizinin her iki fragmanında da eğlenceli detaylar yer alıyor. İşte bu akşamki bölümden ilk görüntüler!

Nazlı ve Ferit giderek daha çok beraber zaman geçirmeye başlarlar. Paylaştıkları arttıkça birbirlerine karşı olan duyguları da artmaktadır. Ferit Bulut’u Demet ve Hakan’dan kurtarmaya çalıştıkça Demet Ferit’i zor durumda bırakır. Ferit fotoğrafları mahkemeye sızdıranın bulunması için teknolojinin yardımına başvurur. Bu hamle Asuman’ı iyice köşeye sıkıştırır. Nazlı da bu yüzden zor durumda kalacaktır. Alya Deniz’le arkadaşlığını devam ettirirken onun Nazlı’ya olan hislerine seyirci kalmaktadır. Fatoş Engin’e doğruyu söylemek ister ama bir türlü uygun fırsatı yakalayamaz. Alya ve Fatoş’un yeni arkadaşlığı onları hiç beklemedikleri bir süprizle karşılaştıracaktır.