Dolunay 26. bölüm final fragmanı yayınlandı

Özge Gürel, Can Yaman, Hakan Kurtaş ve Necip Memili’nin başrollerini paylaştığı Dolunay, bu hafta final bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Yılbaşı akşamı yayınlanacak olan Dolunay final bölümünde sık sık Ferit ve Nazlı’nın romantik anlarına tanık olan izleyicileri sürpriz sahneler de bekliyor.



Mahkeme Nazlı ve Ferit’i evlilik terapisine yönlendirir. Bu süreç her şeyi yoluna koymak için Nazlı’ya zaman kazandırsa da Ferit onu zorlamaktadır. Net bir cevap almak için çabaladıkça aklı ve duyguları iyice karışan Ferit bu düğümü çözmeye çalışır. Nazlı Ferit ve Bulut için çabalarken Hakan da Ferit’i köşeye sıkıştıracak hamleler planlamaktadır.





NEDEN FİNAL YAPTI?

Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin düşük reytingler nedeniyle final kararı aldığı, Türkan Şoray'ın da kızını 'bir an önce bitir, zarar edeceksin' diyerek uyardığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Yağmur Ünal, konuya açıklık getirdi:Çok başarılı bir iş oldu. Yaz dizisiydi, uzadı. Dizi şimdiden 3 ülkeye satıldı. Profesyonel bir şirket var. Maddi olarak annemle hiçbir bağlantısı yok. Annemin her zaman fikirlerini alırım ama hepsi o kadar."