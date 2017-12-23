Dolunay 25. bölüm yeni fragmanı: Abimi öldürdünüz

Romantik komedi türündeki gençlik dizisi Dolunay bu hafta 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kısa bir süre sonra final yaparak ekran macerasını tamamlayacak olan dizinin yeni bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu en son boşanmak üzere mahkemeye giden Ferit- Nazlı evliliğinin akıbetiydi. Dolunay yeni bölüm fragmanına bakılırsa, ikilinin evliliği bir süre daha devam ediyor, Deniz’in öğrendiği bilgi ise Hakan- Yasemin cephesindeki dengeleri değiştiriyor.



Ferit, düğümü çözmeye çalışıyor…Mahkeme Nazlı ve Ferit’i evlilik terapisine yönlendirir. Bu süreç her şeyi yoluna koymak için Nazlı’ya zaman kazandırsa da Ferit onu zorlamaktadır. Net bir cevap almak için çabaladıkça aklı ve duyguları iyice karışan Ferit bu düğümü çözmeye çalışır. Nazlı Ferit ve Bulut için çabalarken Hakan da Ferit’i köşeye sıkıştıracak hamleler planlamaktadır.