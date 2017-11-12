Dolunay 19. bölüm 2. fragmanında Demet katil mi oluyor?

Dolunay yeni bölümü için geri sayım sürerken yayınlanan fragmanlar heyecan dozunu katladı. İlk fragmanda Hakan tüm işlediği cinayetleri itiraf etmesi şaşırtırken; Nazlı ve Ferit arasındaki romantik anlar merak uyandırdı. Dolunay 19. bölüm 2. fragmanına ise Demet’in Hakan’ı vurduğunu düşündüren sahneler damga vurdu. İşte tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını gözler önüne seren Dolunay yeni bölüm fragmanları!

Nazlı ve Ferit için büyük an gelmişken Deniz’in çıkagelmesi herkesi heyecanlandırır. Deniz, Nazlı ve Ferit’in birbirlerine karşı duygularına acı da olsa ikna olmuşken evlilikleri ile ilgili öğrendikleri herkes için yepyeni bir sayfa açmıştır. Nazlı ve Ferit bir yandan herkesi aşklarına ikna etmeye çalışırken diğer yandan da Deniz ve Asuman’ı kontrol etmek zorunda kalırlar. Bu aşk üçgenindeki gerilim gittikçe artarken Deniz öne sürdüğü şartla herkesi şaşırtır.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Nazlı dışarıya renk vermemek için oyunu bütün gayretleriyle devam ettirirler. Aşık bir çift gibi görünmek için yaptıklarının arkasında gerçek hisleri mi vardır? Kendilerine bile itiraf edemeseler de oyun için yaptıkları onları duygusal olarak da yakınlaştırır. Mahkeme günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Bulut'u ve dolayısıyla şirketi kaybetme korkusu yaşayan Hakan'ın aklında yeni fikirler vardır. Ferit ve Nazlı planlarının bozulmasından korkarak her adımlarını ölçülü atarken beklenmedik bir gelişme her şeyi alt üst eder.