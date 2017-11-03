Dolunay 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Deniz kaza geçirdi mi?

Dolunay dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa bir süre önce izleyicilerle buluştu. Ancak fragmanda Deniz’e dair bir görüntünün olmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Dolunay’ın 29 Ekim Pazar akşamı yayınlanan son bölüm finalinde Deniz, uzun süredir görmezden geldiği bir gerçekle yüzleşmenin acısını yaşamıştı. Aslı’nın Ferit’i sevdiğini söylemesi üzerine kendisini kaybeden Deniz, motosikletin üzerinden kontrolünü kaybetmişti. Yeni fragman Deniz’e dair bir ipucu vermedi ancak Aslı ve Ferit’in keyifli hali Deniz’e bir şey olmadığını düşündürdü. İşte Dolunay 18. bölüm fragmanı ve özeti!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazlı, Ferit’e yardım etmeye çalışıyor. Ferit‘in tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştür. Nazlı eşi olarak kocasının yanında olmak ister. Her ne kadar evcilik oyununun anlaşılmaması için çabaladığını iddia etse de Ferit için endişelenmiştir. Ferit de Nazlı’nın yanında olmasından memnundur. Karmaşık duygular içinde olan Ferit ve Nazlı kendilerini sürekli bu oyundaki becerilerinin sınandığı durumlarda bulurlar. Deniz ise ne kadar inkar etse de Ferit ve Nazlı arasındaki çekime şahit olacaktır.
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