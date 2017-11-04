Dolunay 18. bölüm fragmanında oyun sürüyor

Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Dolunay yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Dolunay yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Dolunay yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Ferit ve Nazlı dışarıya renk vermemek için oyunu bütün gayretleriyle devam ettirirler. Aşık bir çift gibi görünmek için yaptıklarının arkasında gerçek hisleri mi vardır? Kendilerine bile itiraf edemeseler de oyun için yaptıkları onları duygusal olarak da yakınlaştırır. Mahkeme günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Bulut’u ve dolayısıyla şirketi kaybetme korkusu yaşayan Hakan’ın aklında yeni fikirler vardır. Ferit ve Nazlı planlarının bozulmasından korkarak her adımlarını ölçülü atarken beklenmedik bir gelişme her şeyi alt üst eder.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ferit‘in tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştür. Nazlı eşi olarak kocasının yanında olmak ister. Her ne kadar evcilik oyununun anlaşılmaması için çabaladığını iddia etse de Ferit için endişelenmiştir. Ferit de Nazlı’nın yanında olmasından memnundur. Karmaşık duygular içinde olan Ferit ve Nazlı kendilerini sürekli bu oyundaki becerilerinin sınandığı durumlarda bulurlar. Deniz ise ne kadar inkar etse de Ferit ve Nazlı arasındaki çekime şahit olacaktır.
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