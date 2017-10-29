Dolunay 17. bölüm 3. fragmanında romantizm dorukta

Dolunay dizisinin yeni günündeki ilk bölümü için geri sayım başladı. Yaz sezonunda ekran macerasına başlayan Dolunay 17. bölümü itibariyle pazar günleri yayınlanacak. Yeni bölümde Nazlı ve Ferit, evliliklerinin gerçekliğine inandırma çabaları ön planda olacak.





YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Nazlı, Ferit’e yardım etmeye çalışıyor. Ferit‘in tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştür. Nazlı eşi olarak kocasının yanında olmak ister. Her ne kadar evcilik oyununun anlaşılmaması için çabaladığını iddia etse de Ferit için endişelenmiştir. Ferit de Nazlı’nın yanında olmasından memnundur. Karmaşık duygular içinde olan Ferit ve Nazlı kendilerini sürekli bu oyundaki becerilerinin sınandığı durumlarda bulurlar. Deniz ise ne kadar inkar etse de Ferit ve Nazlı arasındaki çekime şahit olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir. Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap arar. Demet ve Hakan Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ederler.