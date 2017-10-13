Dolunay 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Nazlı kurtuluyor mu?

Dolunay dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 11 Ekim Salı akşamı yayınlanan son bölüme Nazlı’ya kurulan tuzak damga vurdu. Ferit ile evlilik kararı alan Nazlı, buzhanede kilitli kaldı. Yeni fragmanla birlikte Nazlı’nın akıbeti ortaya çıktı. Dolunay 16. bölümünde Nazlı, yaşam mücadelesi verirken; herkes ona ulaşmaya çalışıyor. Nazlı’yı kurtaran ise Deniz oluyor. Bir kez daha aldatıldığını düşünen Ferit, Nilüfer’in telefonuyla ikinci kez şok yaşıyor. İşte tüm bu gelişmelerin detaylarını gözler önüne seren Dolunay yeni bölüm fragmanı!

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?



Demet, Ferit ile Nazlı'yı ayırmaya kararlı… Ferit, Demir ve Zeynep'in ölümünün ardındaki korkunç ihtimali gözardı edemez. Ferit ve Nazlı arasındaki ipler bu bilgiyle daha da gerilir. Deniz Nazlı'yı teselli etmeye çalışsa da Nazlı Bulut'un vesayetinin Demet'e verilmesiyle ilgili kendini suçlu hissetmektedir. Demet, Ferit ve Nazlı'nın birbirinden uzaklaşması için elinden geleni yapar. Nazlı hem restoranda hem de Ferit'in gözünde büyük bir sınav vermektedir. Birbirlerinden kaçarken onları bir araya getiren yine Bulut olacaktır.