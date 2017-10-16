Dolunay 16. bölüm 2. fragmanında duş sahnesi heyecan yarattı

Dolunay yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Can Yaman ve Özge Gürel’in başrollerini paylaştığı dizinin son bölüm finali kafalarda soru işareti bırakmıştı. Korkunç bir tuzağa düşen Nazlı’nın kilitli kaldığı buzhaneden kurtulup kurtulamayacağı merak konusu olmuştu. Dolunay 16. bölüm fragmanlarıyla birlikte ilk tüyolar geldi. Peki düğün günü buzhanede kilitli kalan Nazlı kurtulacak mı? Deniz, Nazlı’nın başına gelenleri öğrenecek mi? İşte Dolunay yeni bölümünden ilk görüntüler!

Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir. Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap arar. Demet ve Hakan Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ederler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı ve Ferit’in kararı herkesi şaşırtır. Birbirlerine karşı duygularını itiraf edemeseler de bu evcilik oyununda işbirliği yapmak zorundadırlar. Bütün detayları kitabına uydurmak için kurdukları planlar ikisini daha da yakınlaştırır. Herkesten gizli oynadıkları bu oyunda en büyük destekçileri Fatoş ve Engin olacaktır. Diğer taraftan Fatoş ve Engin de kendi ilişkilerinde karar aşamasına gelmiştir.