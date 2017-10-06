Dolunay 15. yeni bölüm fragmanına tek taş sahnesi damga vurdu

Dolunay dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Romantik komedi türündeki gençlik dizisi Dolunay’ın son bölümünde Hakan’ın korkunç oyunları sonrasında Ferit’ten sürpriz bir hamle gelmiş, finale evlilik teklifi damga vurmuştu. Nazlı’nın cevabı merak konusu olmuştu, yeni görüntülerle birlikte ilk ipuçları geldi. İşte Dolunay 15. bölüm fragmanı ve Nazlı’nın yanıtı!





Dolunay 15. bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Sürprizlerle dolu gelişmelerin sinyalini veren Dolunay yeni bölüm fragmanına Nazlı’nın evlilik teklifine verdiği yanıt damga vurdu. Son bölümde Ferit, Hakan’ın korkunç tuzağını keşfetmiş ancak Bulut’un onların yanında kalmasına engel olamamıştı. Yaşananlarda Nazlı’nın da payı bulunduğunu düşünen Ferit, finalde ekran başındaki şok eden bir karar vermişti. Dolunay 15. bölümünde Nazlı, evlilik teklifini kabul ediyor ancak kimsenin kendilerine inanmayacağını düşünen ikili, yeni bir maceraya atılıyor. İşte Dolunay yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Demir ve Zeynep’in ölümünün ardındaki korkunç ihtimali gözardı edemez. Ferit ve Nazlı arasındaki ipler bu bilgiyle daha da gerilir. Deniz Nazlı’yı teselli etmeye çalışsa da Nazlı Bulut’un vesayetinin Demet’e verilmesiyle ilgili kendini suçlu hissetmektedir. Demet, Ferit ve Nazlı’nın birbirinden uzaklaşması için elinden geleni yapar. Nazlı hem restoranda hem de Ferit’in gözünde büyük bir sınav vermektedir. Birbirlerinden kaçarken onları bir araya getiren yine Bulut olacaktır.