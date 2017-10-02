Dolunay 14. bölüm 2. fragmanı: Nazlı ve Ferit evlenecek mi?

Dolunay yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. En son 26 Eylül Salı akşamı izleyicileriyle buluşan Dolunay’ın 13. bölümünde Nazlı'nın kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Ferit, onunla yaşadıklarını ve özellikle ona karşı olan duygularını tekrar gözden geçirdi. Finale ise Ferit’in Zeynep ve Demir’i kazaya değil, cinayete kurban gittiğini öğrendiği sahne damga vurdu. Yeni bölümde bu gelişmenin ardından neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, Dolunay 14. bölüm 2. fragmanıyla büyük bir sürpriz yaşadı. Peki Ferit ve Nazlı evlenecek mi? Nazlı, Ferit’in evlilik teklifine ne yanıt verecek?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit, Demir ve Zeynep’in ölümünün ardındaki korkunç ihtimali gözardı edemez. Ferit ve Nazlı arasındaki ipler bu bilgiyle daha da gerilir. Deniz Nazlı’yı teselli etmeye çalışsa da Nazlı Bulut’un vesayetinin Demet’e verilmesiyle ilgili kendini suçlu hissetmektedir. Demet, Ferit ve Nazlı’nın birbirinden uzaklaşması için elinden geleni yapar. Nazlı hem restoranda hem de Ferit’in gözünde büyük bir sınav vermektedir. Birbirlerinden kaçarken onları bir araya getiren yine Bulut olacaktır.